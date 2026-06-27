Україна повернула ще сімох цивільних громадян, яких роками незаконно утримували у російському полоні.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Україна повернула додому сімох людей з полону

За словами омбудсмена, додому повернулися семеро цивільних українців віком від 35 до 66 років.

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Як стверджує Лубінець, російські окупанти незаконно затримали всіх їх у 2022 році під час окупації Маріуполя, Харківської, Запорізької, Луганської та Київської областей (у Бучанському районі, де фіксували масові воєнні злочини РФ у 2022 році).

Він зазначив, що одного цивільного викрали з власної домівки лише тому, що його сини служать у Збройних силах України. Іншого українця забрали дорогою на роботу, куди він прямував у день російського вторгнення.

Лубінець звернув увагу, що серед звільнених є доброволець, який у 2022 році приєднався до бригади Ангели Тайри в тимчасово окупованому Маріуполі. У той день затримали Тайру, яку вдалося повернути додому раніше.

Омбудсмен наголосив, що Україна не припинить боротьбу за повернення цивільних та військових громадян, яких незаконно затримали у 2014 році та після початку повномасштабного вторгнення.

26 червня Україна та Росія провели обмін полоненими. Вчора додому вдалося повернути 160 українців у межах третього етапу обміну в форматі 1 000 на 1 000. Всі звільнені українці перебували в полоні ще з 2022 року.

Фото : Офіс Омбудсмана України

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