Україна та Російська Федерація обмінялися великими списками зниклих безвісти військовослужбовців.

Про це повідомляє український омбудсмен Дмитро Лубінець за підсумками зустрічі з уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою.

Україна та РФ обмінялися списками зниклих безвісти

За словами Лубінця, є конкретні домовленості про те, щоб продовжити взаємні відвідування військовополонених та верифікацію українських громадян у російському полоні.

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– Ми з російською уповноваженою обмінялися великими списками військовослужбовців обох сторін зниклих безвісти за особливих обставин для верифікації їхнього перебування у полоні, – заявив Лубінець.

Як зазначив омбудсмен, вони обмінялися запитами щодо отримання копій документів у межах громадянсько-правових відносин.

Як стверджує Лубінець, окремо вони домовилися продовжувати цю роботу й надалі. На його думку, найголовніше – це результат, який допоможе українським військовополоненим, зниклим безвісти та їхнім рідним.

27 червня Україна повернула ще сімох цивільних, яких Росія роками незаконно утримувала у полоні.

Крім цього, 26 червня Україна та Росія провели обмін полоненими, завдяки якому додому повернулися 160 громадян у межах третього етапу в форматі 1 000 на 1 000.

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