Україна та РФ обмінялися великими списками зниклих безвісти військових — Лубінець
- Україна та Російська Федерація обмінялися великими списками військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин, для верифікації їхнього перебування у полоні.
- Окрім цього, під час зустрічі український та російський омбудсмени досягли конкретних домовленостей щодо продовження взаємних відвідувань військовополонених та обміну цивільно-правовими документами.
Україна та Російська Федерація обмінялися великими списками зниклих безвісти військовослужбовців.
Про це повідомляє український омбудсмен Дмитро Лубінець за підсумками зустрічі з уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою.
Україна та РФ обмінялися списками зниклих безвісти
За словами Лубінця, є конкретні домовленості про те, щоб продовжити взаємні відвідування військовополонених та верифікацію українських громадян у російському полоні.
– Ми з російською уповноваженою обмінялися великими списками військовослужбовців обох сторін зниклих безвісти за особливих обставин для верифікації їхнього перебування у полоні, – заявив Лубінець.
Як зазначив омбудсмен, вони обмінялися запитами щодо отримання копій документів у межах громадянсько-правових відносин.
Як стверджує Лубінець, окремо вони домовилися продовжувати цю роботу й надалі. На його думку, найголовніше – це результат, який допоможе українським військовополоненим, зниклим безвісти та їхнім рідним.
27 червня Україна повернула ще сімох цивільних, яких Росія роками незаконно утримувала у полоні.
Крім цього, 26 червня Україна та Росія провели обмін полоненими, завдяки якому додому повернулися 160 громадян у межах третього етапу в форматі 1 000 на 1 000.