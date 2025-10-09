Сегодня, 9 октября, Шевченковский районный суд Днепра смягчил меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко с ночного домашнего ареста на личное обязательство.

Об этом сообщает Суспільне.

Суд над Тищенко и Писаренко

Так, сегодня в Шевченковском районном суде Днепра состоялось заседание по делу Николая Тищенко и бывшего полицейского Богдана Писаренко, которых обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения Кракен ГУР Минобороны Дмитрия Мазохи.

Сейчас смотрят

На судебном заседании должны были изучить протокол и видеозапись обыска в квартире народного депутата. Также рассмотрели вопрос о продлении меры пресечения обвиняемым.

На предыдущих судебных заседаниях Николаю Тищенко и Богдану Писаренко продлили ночной домашний арест на два месяца — до 21 октября. Обвиняемые приняли участие в судебном заседании в режиме онлайн.

Теперь суд назначил Николаю Тищенко и Богдану Писаренко меру пресечения в виде личного обязательства до 9 декабря. Следующее заседание суда запланировано на 10 ноября.

Что известно о подозрении Николая Тищенко

20 июня 2024 года в соцсетях появилось видео, на котором в Днепре группа неизвестных людей в форме напала на мужчину в гражданской одежде, когда тот гулял с ребенком. Оказалось, что пострадавший – это бывший боец спецподразделения Kraken ГУР Дмитрий Мазоха, а нападавшие – охранники Тищенко.

Вместе с охраной Тищенко был и сотрудник киевской полиции Богдан Писаренко, которого затем уволили из полиции.

Тищенко заявлял, что бывший военный якобы является начальником безопасности ботофермы и спровоцировал полицейского на месте проведения следственных действий.

25 июня 2024 года генеральный прокурор сообщил о подозрении нардепу по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего.

12 мая 2025 года нардепу Тищенко и полицейскому Писаренко назначили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Впоследствии эта мера пресечения несколько раз продлевалась.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.