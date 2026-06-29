НАБУ і САП повідомили про підозру депутату Миколі Тищенку у хабарництві, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро у понеділок, 29 червня.

НАБУ і САП повідомили про підозру Тищенку: що відомо

Правоохоронці не розкривають імені народного депутата. Водночас, за інформацією джерел Суспільного, йдеться про Миколу Тищенка.

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За даними слідства, у серпні 2023 року депутат, прикриваючись боротьбою з діяльністю колцентрів, звернувся до особи, яку вважав причетною до їхньої роботи, з вимогою надати понад $1 млн хабаря.

За інформацією НАБУ, натомість він обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність певних колцентрів в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі інших. Однак неправомірної вигоди він так і не отримав.

За версією слідства, народний депутат також легалізував 12,6 млн грн незаконного походження, уклавши фіктивний договір дарування коштів зі своєю колишньою дружиною.

Слідство встановило, що вона не мала законних доходів, які дозволяли б зробити такий подарунок, а фактичної передачі грошей не було.

Після цього депутат вніс зазначений дохід до щорічної декларації, чим, за даними слідства, умисно зазначив у ній завідомо недостовірні відомості.

Дії депутата кваліфікували за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (хабарництво), ч. 2 ст. 209 КК України (відмивання коштів) та ч. 2 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації).

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи та інших осіб, які можуть бути до неї причетні.

Нагадаємо, також триває судовий розгляд справи щодо Тищенка про незаконне позбавлення волі та побиття колишнього бійця спецпідрозділу ГУР Kraken Дмитра Мазохи у Дніпрі.

Нині суд перебуває на стадії дослідження письмових доказів сторони обвинувачення.

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