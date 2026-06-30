За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 184 боевых столкновений.

Противник нанес два ракетных удара с применением трех ракет, совершил 50 авиационных ударов, сбросил 136 управляемых авиабомб.

Кроме того, привлек для поражения 6 556 дронов-камикадзе и совершил 1 628 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

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Источник : Генштаб ЗСУ

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