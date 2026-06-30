Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 30 июня 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 184 боевых столкновений.
Противник нанес два ракетных удара с применением трех ракет, совершил 50 авиационных ударов, сбросил 136 управляемых авиабомб.
Кроме того, привлек для поражения 6 556 дронов-камикадзе и совершил 1 628 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
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Карта боевых действий в Украине на 30 июня 2026 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 588-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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