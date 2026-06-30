Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 30 червня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 184 бойових зіткнень.
Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, здійснив 50 авіаційних ударів, скинув 136 керованих авіабомб.
Крім того, залучив для ураження 6 556 дронів-камікадзе та здійснив 1 628 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
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Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 588-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ВСУ
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