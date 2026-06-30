Минулої доби на фронті зафіксовано 184 бойових зіткнень.

Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, здійснив 50 авіаційних ударів, скинув 136 керованих авіабомб.

Крім того, залучив для ураження 6 556 дронів-камікадзе та здійснив 1 628 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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Джерело : Генштаб ВСУ

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