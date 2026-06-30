Силы обороны Украины поразили автомобильный мост в Запорожской области, железнодорожный мост в Крыму и другие объекты российских войск.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны поразили два моста и другие объекты РФ

По информации Генштаба, 29 июня и в ночь на 30 июня в рамках снижения военно-экономического потенциала РФ подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов.

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В частности, под удары попал автомобильный мост в районе Азовского Запорожской области, а также железнодорожный мост в районе населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму.

– Эти объекты противник использует для перебрасывания личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств. Результаты поражения уточняются, – говорится в сообщении.

Также Силы обороны Украины нанесли удары по пунктам управления беспилотников в районах Веселой Лопани Белгородской области на территории РФ, Комара Донецкой области, Мирного, Лугового и Скелек Запорожской области.

Кроме того, украинские защитники поразили командно-наблюдательный пункт российских оккупантов в районе Старомлиновки Донецкой области.

Как добавили в Генштабе, уточнены последствия удара 28 июня по нефтеперерабатывающему заводу Славянский в Славянске-на-Кубани на территории Краснодарского края РФ. Подтверждено уничтожение четырех резервуаров общим объемом 35 тыс. куб. м, повреждение еще девяти резервуаров общим объемом 30 тыс. куб. м, а также установки переработки нефти.

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