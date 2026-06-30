Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти заявил, что исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты в странах ЕС может носить дискриминационный характер.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Лишение мужчин защиты ЕС

По его словам, Европа в целом успешно справилась с приемом украинских беженцев после начала полномасштабной войны в 2022 году. На сегодня временную защиту в странах ЕС получили почти 5 млн украинцев.

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В то же время О’Флаэрти обеспокоен снижением уровня поддержки и появлением ограничительных инициатив в некоторых странах, в частности, в отношении социальных выплат, доступа к жилью и отдельных категорий беженцев.

Комиссар Совета Европы поддержал инициативу Еврокомиссии о продлении режима временной защиты, поскольку это поможет создать единые правила для государств ЕС.

В то же время он раскритиковал идею ограничивать защиту украинцев в зависимости от региона происхождения.

– В Украине нет безопасного места. То, как целенаправленно атакуют мирных жителей, и то, как ведется война с использованием дронов, означают, что в стране нет ни одного безопасного уголка, – подчеркнул О’Флаэрти.

Отдельно он прокомментировал возможность исключения мужчин определенного возраста из программы защиты. По его словам, такие решения могут нарушать принцип равенства, ведь речь идет об ограничениях именно для мужчин определенной возрастной группы.

В то же время комиссар отметил, что вопросы мобилизации и военной службы находятся в компетенции государств, однако они должны действовать в соответствии с международным правом.

Международные нормы предусматривают возможность исключений из призыва, в частности для людей с инвалидностью или тех, кто имеет религиозные убеждения против военной службы, таких как свидетели Иеговы.

По его мнению, общее исключение всех мужчин призывного возраста из временной защиты было бы очень проблематичным, а каждая ситуация должна рассматриваться индивидуально.

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