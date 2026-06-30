Одесса и побережье Черного моря ежегодно привлекают тысячи туристов, желающих провести лето у воды, насладиться солнцем и отдохнуть от ежедневных забот.

Какая будет погода в Одессе в июле и будут ли условия для комфортного отдыха у моря, читайте в нашем материале.

Погода в Одессе в ближайшие дни

По информации синоптиков Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, в ближайшие дни в Одесской области и вдоль морского побережья сохранится жаркая воздушная масса.

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В ближайшие пять дней значительные осадки синоптики не прогнозируют, хотя местами возможны кратковременные грозовые дожди.

Ветер ожидается слабый, переменных направлений. Очень жарко будет 30 июня. Температура воздуха днем ​​по области может подняться до +34…+39°С. На побережье Черного моря будет немного прохладнее, здесь ожидается около +29…+31 °С.

Однако уже на выходных, по информации синоптиков Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, ожидается поступление более холодного воздуха из районов Скандинавии и стран Балтии, что приведет к снижению температуры.

Также сохраняется чрезвычайный уровень пожароопасности. На море ожидается легкое волнение, а условия останутся безопасными для отдыха. Температура воды Черного моря составляет +17…+18 °С.

Какая будет погода в Одессе в июле 2026 года

Что касается прогноза синоптика, то погода в июле достаточно теплая. По многолетним наблюдениям, июль является самым теплым месяцем года для Одесской области. В этот период обычно чередуются жаркие солнечные дни и периоды неустойчивой погоды с грозами, сильными дождями и порывистым ветром.

Средняя температура воздуха в июле составляет около +23,4 °С. В то же время в разные годы температура была разной, а абсолютный максимум в городе достигал +39,3 °С.

Что касается осадков, то обычно в июле выпадало от 37 до 75 мм дождя.

Прогноз погоды в Одессе на июль 2026 года

По данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, в июле 2026 года средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне +25,3 °С. Это немного выше климатической нормы.

Количество осадков прогнозируется около 36 мм в месяц.

Итак, погода в Одессе на июль 2026 будет благоприятной для отдыха на морском побережье, хотя туристам следует быть готовыми к периодам жары и возможным кратковременным дождям.

В целом июль в Одессе остается месяцем солнца, теплого моря и активного курортного сезона. Главное, правильно планировать отдых, учитывать жаркие периоды и следить за актуальными прогнозами.

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