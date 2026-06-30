Погода в Одессе на июль 2026: какой будет середина лета на побережье Черного моря
- Июль в Одессе будет теплым и преимущественно солнечным, а температура ожидается выше климатической нормы.
- В начале месяца возможны периоды сильной жары, когда температура воздуха местами может прогреваться до +34…+39 °С, однако со временем ожидается похолодание.
- Погодные условия будут способствовать отдыху у моря, поскольку осадков прогнозируют немного, хотя возможны кратковременные грозы и дожди.
Одесса и побережье Черного моря ежегодно привлекают тысячи туристов, желающих провести лето у воды, насладиться солнцем и отдохнуть от ежедневных забот.
Какая будет погода в Одессе в июле и будут ли условия для комфортного отдыха у моря, читайте в нашем материале.
Погода в Одессе в ближайшие дни
По информации синоптиков Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, в ближайшие дни в Одесской области и вдоль морского побережья сохранится жаркая воздушная масса.
В ближайшие пять дней значительные осадки синоптики не прогнозируют, хотя местами возможны кратковременные грозовые дожди.
Ветер ожидается слабый, переменных направлений. Очень жарко будет 30 июня. Температура воздуха днем по области может подняться до +34…+39°С. На побережье Черного моря будет немного прохладнее, здесь ожидается около +29…+31 °С.
Однако уже на выходных, по информации синоптиков Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, ожидается поступление более холодного воздуха из районов Скандинавии и стран Балтии, что приведет к снижению температуры.
Также сохраняется чрезвычайный уровень пожароопасности. На море ожидается легкое волнение, а условия останутся безопасными для отдыха. Температура воды Черного моря составляет +17…+18 °С.
Какая будет погода в Одессе в июле 2026 года
Что касается прогноза синоптика, то погода в июле достаточно теплая. По многолетним наблюдениям, июль является самым теплым месяцем года для Одесской области. В этот период обычно чередуются жаркие солнечные дни и периоды неустойчивой погоды с грозами, сильными дождями и порывистым ветром.
Средняя температура воздуха в июле составляет около +23,4 °С. В то же время в разные годы температура была разной, а абсолютный максимум в городе достигал +39,3 °С.
Что касается осадков, то обычно в июле выпадало от 37 до 75 мм дождя.
Прогноз погоды в Одессе на июль 2026 года
По данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, в июле 2026 года средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне +25,3 °С. Это немного выше климатической нормы.
Количество осадков прогнозируется около 36 мм в месяц.
Итак, погода в Одессе на июль 2026 будет благоприятной для отдыха на морском побережье, хотя туристам следует быть готовыми к периодам жары и возможным кратковременным дождям.
В целом июль в Одессе остается месяцем солнца, теплого моря и активного курортного сезона. Главное, правильно планировать отдых, учитывать жаркие периоды и следить за актуальными прогнозами.