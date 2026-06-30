Європу накрила аномальна спека 2026. У деяких країнах температура повітря вже досягла рекордних значень. Зокрема у Франції стовпчики термометрів піднялися до позначок близько +45°C, яких там не фіксували протягом кількох десятків років.

Вже кілька днів зберігається спекотна погода і в Україні.

Чого очікувати від погоди найближчим часом та коли закінчиться спека в Україні, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Чи варто чекати українцям африканської спеки

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, перший день липня в Україні буде спекотним, а температура повітря очікується на рівні +30…+35 °C.

Опадів майже не прогнозують, лише в окремих районах Закарпаття можливі локальні грозові дощі.

У Києві 1 липня встановиться сонячна та спекотна погода, стовпчики термометрів піднімуться приблизно до +33 °C.

Коли в Україні закінчиться спека

Вже 2 липня до України почне надходити холодніший атмосферний фронт. Спершу послаблення спеки відчують жителі західних областей, а протягом 3-4 липня прохолодніше повітря пошириться на більшу частину країни.

Через різкий контраст температур під час проходження фронту можливі небезпечні погодні явища, а саме сильні зливи, грози та шквали.

Що відбувається з погодою в Європі та як змінюються уподобання туристів, читайте в нашому матеріалі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.