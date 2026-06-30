Когда будет дождь в Украине: стоит ли ожидать смены погоды
Сейчас в странах Европы наблюдается мощная волна жары. Однако синоптики отмечают, что повторение экстремальных температур, как во Франции, где местами воздух прогрелся до 45°C, в Украине не ожидается.
Украину в ближайшие дни еще не оставит сильный зной. Во многих областях температура воздуха будет значительно выше климатической нормы, а столбики термометров местами поднимутся до +35 °C и выше.
Вместе с жаркой погодой растет вероятность гроз, ливней и резкого изменения температуры. О том, когда ждать дождей в Украине и когда жара наконец начнет отступать, читайте в нашем материале.
Украину накрыла жара до +40 °C
По словам синоптика Виталия Постриганя, сейчас погоду в Украине определяет мощный антициклон, содержащий жаркий воздух. Солнце активно прогревает землю, из-за чего температура продолжает расти.
28 июня жарче всего было в Закарпатье. В Береговом воздух прогрелся до +38,4 °C. В Черкасской области максимальные показатели составляли +32,6 °C.
Длительное отсутствие дождей уже отражается на природе. Из-за сухой погоды возрастает риск пожаров, а почва постепенно теряет влагу.
Когда будет дождь в Украине
Многие украинцы интересуются, когда будет дождь в Украине и помогут ли осадки ослабить жару. По прогнозу Виталия Постриганя, первые локальные дожди возможны уже в ближайшее время.
30 июня в отдельных районах могут пройти кратковременные дожди. Кое-где они будут сопровождаться градом и сильным ветром со скоростью до 17-22 м/с.
Однако значительного похолодания вместе с этими осадками еще не будет. В большинстве регионов погода будет жаркой.
Как объясняет синоптик, сильная жара создает условия для активного развития гроз. Когда горячий воздух встречается с более холодными воздушными массами, погода может быстро меняться.
Когда в Украину придут дожди и прохлада
Начало июля также будет жарким. 1-2 июля в Украине ожидается солнечная погода, а температура днем будет преимущественно +29…+34 °C. Местами воздух может прогреваться еще сильнее.
По прогнозу синоптика ситуация начнет меняться уже с 3 июля. Украина окажется на грани двух воздушных масс: горячей и более прохладной, что может привести к неустойчивой погоде, грозам и дождям.
Итак, первые осадки возможны уже в начале июля, а более ощутимое ослабление жары ожидается ближе к выходным.
Когда ждать дождя в Украине и снижения температуры
По предварительным прогнозам, 4-5 июля в Украину начнет поступать более холодный воздух с северо-запада. Вместе с ним температура снизится.
Ночью ожидается +13…+18 °C, а днем воздух будет прогреваться до +23…+28 °C.
Пока дожди в Украине еще не охватили все регионы, важно беречь себя при высоких температурах.
Специалисты советуют в жаркие часы меньше находиться на солнце, пить достаточно воды, носить легкую одежду и по возможности ограничить физические нагрузки.
Также не следует оставлять детей или животных в закрытых автомобилях даже на короткое время.
Следовательно, в ближайшие дни в Украине еще будет жара, однако уже в начале июля погода постепенно начнет меняться. Первые дожди придут вместе с грозами, а после этого ожидается долгожданное понижение температуры.