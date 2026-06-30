Одеса та узбережжя Чорного моря щороку приваблюють тисячі туристів, які хочуть провести літо біля води, насолодитися сонцем і відпочити від щоденних турбот.

Якою буде погода в Одесі у липні та чи сприятимуть умови комфортному відпочинку біля моря, читайте в нашому матеріалі.

Погода в Одесі найближчими днями

За інформацією синоптиків Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, найближчими днями на Одещині та вздовж морського узбережжя збережеться спекотна повітряна маса.

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У найближчі п’ять днів значних опадів синоптики не прогнозують, хоча місцями можливі короткочасні грозові дощі.

Вітер очікується слабкий, змінних напрямків. Дуже спекотно буде 30 червня. Температура повітря вдень по області може піднятися до +34…+39 °С. На узбережжі Чорного моря буде трохи прохолодніше, тут очікують близько +29…+31 °С.

Проте уже на вихідних, за інформацією синоптиків Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, очікується надходження прохолоднішого повітря з районів Скандинавії та країн Балтії, що призведе до зниження температури.

Також зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. На морі очікується легке хвилювання, а умови залишатимуться безпечними для відпочинку. Температура води Чорного моря наразі становить +17…+18 °С.

Якою буде погода в Одесі у липні 2026 року

Щодо прогнозу синоптика, то погода у липні досить тепла. За багаторічними спостереженнями, липень є найтеплішим місяцем року для Одещини. У цей період зазвичай чергуються спекотні сонячні дні та періоди нестійкої погоди з грозами, сильними дощами й поривчастим вітром.

Середня температура повітря у липні в Одесі становить близько +23,4 °С. Водночас у різні роки температура була різною, а абсолютний максимум у місті сягав +39,3 °С.

Щодо опадів, то зазвичай у липні випадало від 37 до 75 мм дощу.

Прогноз погоди в Одесі на липень 2026 року

За даними Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, у липні 2026 року середня місячна температура повітря очікується на рівні +25,3 °С. Це трохи вище за кліматичну норму.

Кількість опадів прогнозується близько 36 мм за місяць.

Отже, погода в Одесі на липень 2026 року буде сприятливою для відпочинку на морському узбережжі, хоча туристам варто бути готовими до періодів спеки та можливих короткочасних дощів.

Загалом липень в Одесі залишається місяцем сонця, теплого моря та активного курортного сезону. Головне, правильно планувати відпочинок, враховувати спекотні періоди та стежити за актуальними прогнозами.

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