Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Беларусь не демонтировала ретрансляторы, которые используются российскими беспилотниками возле границы с Украиной.

Об этом главком заявил в интервью ТСН.

Беларусь не демонтировала ретрансляторы для дронов

По словам Сырского, ретрансляторы не были демонтированы, а один из них недавно был активирован.

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— Они еще не демонтированы. Вчера было включение одного ретранслятора. Я думаю, что они больше не будут их включать, — отметил главнокомандующий.

Отвечая на вопрос, будут ли эти ретрансляторы физически “выключены”, Сырский засмеялся и не стал раскрывать подробности.

— Я же не могу вам все рассказывать. Я думаю, что они осознают, что этого не нужно делать (включать ретрансляторы. — Ред.), — ответил он.

Главнокомандующий подчеркнул, что украинские военные имеют необходимый опыт, подготовленные расчеты и все средства для противодействия вражеским беспилотникам на этом направлении.

Напомним, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что на территории Беларуси вдоль границы с Украиной размещены ретрансляторы, которые российские войска используют для наведения ударов.

Он выдвинул Минску ультиматум, требуя демонтировать или выключить это оборудование в течение недели. В случае невыполнения этого требования Украина заявила, что сделает это самостоятельно.

24 июня Зеленский сообщил, что оборудование, расположенное на территории Беларуси и предназначенное для корректировки ударов российских беспилотников по Украине, прекратило свою работу.

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