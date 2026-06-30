В Беларуси включали ретранслятор, но больше этого не будут делать – Сырский
- Александр Сырский заявил, что Беларусь не демонтировала ретрансляторы для российских дронов, один из них был повторно включен.
- Главнокомандующий не стал комментировать возможные действия Украины относительно физического "выключения" оборудования.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Беларусь не демонтировала ретрансляторы, которые используются российскими беспилотниками возле границы с Украиной.
Об этом главком заявил в интервью ТСН.
Беларусь не демонтировала ретрансляторы для дронов
По словам Сырского, ретрансляторы не были демонтированы, а один из них недавно был активирован.
— Они еще не демонтированы. Вчера было включение одного ретранслятора. Я думаю, что они больше не будут их включать, — отметил главнокомандующий.
Отвечая на вопрос, будут ли эти ретрансляторы физически “выключены”, Сырский засмеялся и не стал раскрывать подробности.
— Я же не могу вам все рассказывать. Я думаю, что они осознают, что этого не нужно делать (включать ретрансляторы. — Ред.), — ответил он.
Главнокомандующий подчеркнул, что украинские военные имеют необходимый опыт, подготовленные расчеты и все средства для противодействия вражеским беспилотникам на этом направлении.
Напомним, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что на территории Беларуси вдоль границы с Украиной размещены ретрансляторы, которые российские войска используют для наведения ударов.
Он выдвинул Минску ультиматум, требуя демонтировать или выключить это оборудование в течение недели. В случае невыполнения этого требования Украина заявила, что сделает это самостоятельно.
24 июня Зеленский сообщил, что оборудование, расположенное на территории Беларуси и предназначенное для корректировки ударов российских беспилотников по Украине, прекратило свою работу.