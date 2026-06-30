Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Білорусь не демонтувала ретранслятори, які використовуються російськими безпілотниками біля кордону з Україною.

Про це головком заявив в інтерв’ю ТСН.

Білорусь не демонтувала ретранслятори для дронів

За словами Сирського, ретранслятори не були демонтовані, а один із них нещодавно був активований.

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– Вони ще не демонтовані. Вчора було включення одного ретранслятора. Я думаю, що вони більше не будуть їх включати, – зазначив головнокомандувач.

Відповідаючи на запитання, чи будуть ці ретранслятори фізично “вимкнені”, Сирський засміявся та не став розкривати подробиць.

– Я ж не можу вам все розповідати. Я думаю, що вони усвідомлять, що цього не треба робити (вмикати ретранслятори. – Ред.), – відповів він.

Головнокомандувач наголосив, що українські військові мають необхідний досвід, підготовлені розрахунки та всі засоби для протидії ворожим безпілотникам на цьому напрямку.

Нагадаємо, 19 червня Володимир Зеленський заявив, що на території Білорусі вздовж кордону з Україною розміщені ретранслятори, які російські війська використовують для наведення ударів.

Він висунув Мінську ультиматум, вимагаючи демонтувати або вимкнути це обладнання протягом тижня. У разі невиконання цієї вимоги Україна заявила, що зробить це самостійно.

24 червня Зеленський повідомив, що обладнання, розташоване на території Білорусі та призначене для коригування ударів російських безпілотників по Україні, припинило свою роботу.

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