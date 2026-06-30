За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали на фронте по меньшей мере 1 350 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы, две артиллерийские системы и четыре пункта управления противника.

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Потери врага на 30 июня 2026 года

  • личного состава – около 1 403 550 (+1 350);
  • танков – 12 067 (+1);
  • боевых бронированных машин – 24 851 (+6);
  • артиллерийских систем – 45 040 (+71);
  • реактивных средств залпового огня – 1 901;
  • средств противовоздушной обороны – 1 455 (+1);
  • самолетов – 436;
  • вертолетов – 353;
  • наземных робототехнических комплексов – 1 777 (+13);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 381 176 (+1 952);
  • крылатых ракет – 4 797;
  • кораблей/катеров – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 114 104 (+492);
  • специальной техники – 4 368 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 588-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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