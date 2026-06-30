Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 30 июня: ВСУ уничтожили 1 350 оккупантов и 71 артсистему
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали на фронте по меньшей мере 1 350 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы, две артиллерийские системы и четыре пункта управления противника.
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Потери врага на 30 июня 2026 года
- личного состава – около 1 403 550 (+1 350);
- танков – 12 067 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 851 (+6);
- артиллерийских систем – 45 040 (+71);
- реактивных средств залпового огня – 1 901;
- средств противовоздушной обороны – 1 455 (+1);
- самолетов – 436;
- вертолетов – 353;
- наземных робототехнических комплексов – 1 777 (+13);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 381 176 (+1 952);
- крылатых ракет – 4 797;
- кораблей/катеров – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 114 104 (+492);
- специальной техники – 4 368 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 588-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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