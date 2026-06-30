Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 30 червня: ЗСУ знищили 1350 окупантів та 71 артсистему
Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 1 350 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, дві артилерійські системи та чотири пункти управління противника.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 30 червня 2026 року
- особового складу – близько 1 403 550 (+1 350);
- танків – 12 067 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 851 (+6);
- артилерійських систем – 45 040 (+71);
- реактивних систем залпового вогню – 1 901;
- засобів протиповітряної оборони – 1 455 (+1);
- літаків – 436;
- гелікоптерів – 353;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 777 (+13);
- безпілотників оперативно–тактичного рівня – 381 176 (+1 952);
- крилатих ракет – 4 797;
- кораблів/катерів – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 114 104 (+492);
- спеціальної техніки – 4 368 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 588-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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