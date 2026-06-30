Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 1 350 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, дві артилерійські системи та чотири пункти управління противника.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 30 червня 2026 року

особового складу – близько 1 403 550 (+1 350);

танків – 12 067 (+1);

бойових броньованих машин – 24 851 (+6);

артилерійських систем – 45 040 (+71);

реактивних систем залпового вогню – 1 901;

засобів протиповітряної оборони – 1 455 (+1);

літаків – 436;

гелікоптерів – 353;

наземних робототехнічних комплексів – 1 777 (+13);

безпілотників оперативно–тактичного рівня – 381 176 (+1 952);

крилатих ракет – 4 797;

кораблів/катерів – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 114 104 (+492);

спеціальної техніки – 4 368 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 588-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.