В ночь на 1 июля в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. По сообщениям местных жителей, громче всего было в районе Феодосии, где слышались пролеты беспилотников, работа ПВО и взрывы.

Как сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

Ночная атака на Крым

В частности, в Феодосии после 01:55 фиксировали пролет дронов. Около 02:10 в городе начали раздаваться выстрелы, звуки запусков ракет и взрывы. Также жители сообщали о работе прожекторов ПВО.

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По словам очевидцев, события с перерывами продолжались примерно до 03:30. После этого в части Феодосии отключилось электричество. Местные жители в соцсетях предположили, что мог быть поражен объект энергетической инфраструктуры.

Кроме того, мониторинговая группа Крымского ветра сообщила о пожаре к северу от Феодосийского нефтеналивного терминала, сославшись на данные спутниковой съемки.

Взрывы также слышали в Кировском районе, Керчи, Сакском районе и районе Евпатории. В Сакском районе, по данным Telegram-канала, зафиксировано повреждение подстанции ПС 330/110 кВ «Западно-Крымская» возле села Карьерное.

По информации мониторинговой группы, основной очаг возгорания якобы находится на открытом распределительном устройстве 110 кВ. Эта подстанция является важным элементом энергосистемы оккупированного Крыма и обеспечивает передачу электроэнергии в центральную и западную части полуострова.

Также сообщалось о пожаре на путепроводе трассы Таврида к югу от Владиславовки, по которому проходит железнодорожное сообщение в направлении Феодосии. Причины возгорания пока неизвестны.

Отдельно Крымский ветер сообщил о пожаре вблизи аэродрома Саки в Новофедоровке. По данным спутниковой съемки, тепловые сигнатуры зафиксированы к западу от аэродрома. Местные жители перед этим сообщали о взрывах и работе ПВО.

Официальных сообщений оккупационных властей о ночных событиях в Крыму пока нет.

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