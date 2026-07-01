У ніч проти 1 липня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. За повідомленнями місцевих жителів, найгучніше було у районі Феодосії, де було чути проліт безпілотників, роботу ППО та вибухи.

Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.

Нічна атака на Крим

Зокрема, у Феодосії після 01:55 фіксували проліт дронів. Близько 02:10 у місті почали лунати постріли, звуки запусків ракет та вибухи. Також мешканці повідомляли про роботу прожекторів ППО.

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За словами очевидців, атака з перервами тривала приблизно до 03:30. Після цього у частині Феодосії зникла електрика. Місцеві жителі у соцмережах припустили, що міг бути уражений об’єкт енергетичної інфраструктури.

Крім того, моніторингова група Кримського вітру повідомила про пожежу на північ від Феодосійського нафтоналивного терміналу, посилаючись на дані супутникової зйомки.

Вибухи також чули у Кіровському районі, Керчі, Сакському районі та районі Євпаторії. У Сакському районі, за даними Telegram-каналу, зафіксовано пошкодження підстанції ПС 330/110 кВ Західно-Кримська біля села Кар’єрне.

За інформацією моніторингової групи, основне вогнище горіння розташоване нібито на відкритому розподільчому пристрої 110 кВ. Ця підстанція є важливим елементом енергосистеми окупованого Криму та забезпечує передачу електроенергії для центральної й західної частин півострова.

Також повідомлялося про пожежу на шляхопроводі траси Таврида на південь від Владиславівки, через яку проходить залізничне сполучення у напрямку Феодосії. Причини займання наразі невідомі.

Окремо Кримський вітер повідомив про пожежу поблизу аеродрому Саки у Новофедорівці. За даними супутникової зйомки, теплові сигнатури зафіксували на захід від аеродрому. Місцеві жителі перед цим повідомляли про вибухи та роботу ППО.

Офіційних повідомлень окупаційної влади щодо нічних подій у Криму наразі немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 589-ту добу.

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