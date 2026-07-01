Стипендія – це регулярна грошова виплата, яка надається студентам, аспірантам та іншим категоріям здобувачів освіти для підтримки їхнього навчання. Факти ICTV дізнавалися, чи приходить стипендія влітку й що робити для її отримання.

Види стипендії

Право на отримання стипендії мають лише ті здобувачі освіти, які навчаються за денною формою навчання на бюджеті. Для отримання стипендії студент мусить вчасно складати екзамени та заліки, а також мати активну позицію в житті навчального закладу. Розмір стипендії може змінюватися залежно від категорії здобувача освіти, його успішності та наявності пільг.

Яка буває стипендія:

Зараз дивляться

Державна академічна стипендія видається студентам, які навчаються на “відмінно” та “добре” й беруть активну участь у житті навчального закладу.

Підвищена державна академічна стипендія призначається переможцям всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, а також студентам, які навчаються на “відмінно” і проводять наукові дослідження.

Соціальна стипендія надається студентам із малозабезпечених сімей, особам з інвалідністю, сиротам та іншим категоріям, які потребують соціальної підтримки.

Іменна стипендія засновується юридичними або фізичними особами для підтримки обдарованих студентів.

Державна аспірантська стипендія видається аспірантам, які навчаються на “відмінно” та активно займаються науковою діяльністю.

Докторська стипендія надається докторантам, які навчаються на “відмінно” та виконують дисертаційні роботи.

Чи отримують студенти стипендію влітку 2026

Навіть якщо студент влітку не навчається згідно з розкладом, він однаково має право на отримання стипендії, у разі відповідності всім іншим вимогам.

Для отримання стипендії в літні місяці студент мусить успішно скласти сесію та отримати гарні оцінки. Якщо він це зробить, то виплати стипендії будуть здійснюватися навіть влітку. Відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 882, стипендії виплачується раз на місяць за літній канікулярний період повністю до його початку. Студент може отримати стипендію одразу за два місяці, тобто за липень і серпень до початку літніх канікул.

Чи можна отримувати стипендію влітку першокурснику

В Україні першокурсники, як і інші студенти денної форми, що навчаються на бюджеті, мають право на отримання стипендії, але починаючи з вересня. Першокурсники, які вступили на бюджет на підставі результатів НМТ, отримують академічну стипендію впродовж першого семестру.

Для отримання стипендії в другому семестрі й далі необхідно зберегти успішність на “відмінно” або “добре”.

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