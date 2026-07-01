Июнь 2026 года в Украине оказался достаточно изменчивым. Периоды жаркой погоды сменялись прохладными днями, а с дождями ситуация в разных регионах была неодинаковой. Укр ГМЦ неоднократно объявлял штормовое предупреждение о ветре, грозах и дождях.

Мы решили выяснить, какой будет погода в июле 2026 года и что показывают современные климатические прогнозы.

Что будет влиять на погоду в июле 2026 года в Украине

По данным NOAA, в Тихом океане уже начался период Эль-Ниньо. Это естественное явление, возникающее тогда, когда температура поверхности воды в центральной и восточной части экваториального Тихого океана нагревается.

Сейчас смотрят

Специалисты отмечают, что в течение последнего месяца вода в океане была теплее средних показателей. Также наблюдались изменения в атмосферных процессах, обычно сопровождающих Эль-Ниньо.

По прогнозам NOAA, это явление может усилиться со временем и влиять на зиму 2026-2027 годов. Эль-Ниньо способно влиять на погоду в разных частях света. Но это не обязательно жара, ведь в одних регионах оно может приносить меньше дождей, а в других увеличивать количество осадков.

В то же время, не только это явление будет определять погоду в июле 2026 года в Украине. Для нашей страны следует учитывать общую картину, которую показывают сезонные климатические модели.

Погода на июль 2026 в Украине: какой будет температура воздуха

По данным сезонного прогноза ECMWF SEAS5, июль 2026 года в Украине вероятно будет немного теплее обычного.

Согласно расчетам модели, средняя температура в течение месяца может быть примерно на 1°C выше многолетних показателей. Оранжевые оттенки на карте показывают, что средняя температура будет выше климатической нормы. Чем насыщеннее цвет, тем больше разница между прогнозируемой температурой и средними многолетними показателями.

Наибольшее повышение температуры прогнозируется для южных, центральных и частично восточных областей.

Однако это не значит, что весь месяц будет жарким. Сезонный прогноз не может определить температуру на конкретный день, только показывает общую тенденцию.

То есть июль может оказаться теплее обычного, но это не исключает периодов прохлады или кратковременных изменений температуры.

Погода на июль 2026 в Украине: что говорят в УкрГидрометцентре

В Украинском гидрометцентре сообщили, какой, по предварительным прогнозам, будет погода в июле. Синоптики отмечают, что средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах +21,8…+26 °C, а в Карпатах +18…+20 °C. Это примерно на 2 °C выше климатической нормы, а в западных областях отклонение будет еще больше, а именно на 3 °C выше нормы.

К тому же июль прогнозируется более сухим, чем обычно. По данным синоптиков, в большинстве регионов выпадет 26-71 мм осадков, а в Карпатах и ​​Прикарпатье местами 79-119 мм. В целом это составляет лишь 60-75% от климатической нормы, так что месяц может показаться не только жарким, но и засушливым.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.