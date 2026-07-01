Унаслідок стрілянини у Миколаєві загинули двоє людей.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Стрілянина у Миколаєві: що відомо

За даними правоохоронців, подія сталася на проспекті Героїв України ввечері 30 червня.

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Очевидці повідомили, що під час руху автомобіля Opel пролунало кілька пострілів. Після цього транспортний засіб виїхав на регульоване перехрестя.

За попередньою інформацією поліції, в автомобілі перебували троє громадян інших держав.

Унаслідок стрілянини двоє чоловіків загинули.

Третього учасника події правоохоронці затримали. Також із автомобіля вилучили зброю.

Наразі на місці працюють слідчі, криміналісти та оперативники. Поліцейські проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини події.

Також вирішується питання щодо правової кваліфікації злочину.

Фото: поліція Миколаєва

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