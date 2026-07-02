Сотрудники Европарламента оказались в здании, которое попало под российскую атаку во время массированного удара по Киеву в ночь на 2 июля.

По словам председателя Европарламента Роберты Мецолы, они остались невредимыми.

Как сотрудники Европарламента пережили ночную атаку РФ в Киеве

Роберта Мецола подчеркнула, что атака РФ в Киеве стала еще одной ужасной ночью для украинцев.

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– Я испытываю облегчение в связи с тем, что сотрудники Европарламента в безопасности после того, как место, где они остановились, подверглось атаке. Мои мысли со всеми, кто потерял близких, с теми, кто получил ранения, и со всеми, кто вновь был вынужден провести ночь под обстрелом, – заявила Мецола.

В то же время посол ЕС в Украине Катарина Матернова, комментируя массированный удар России по Киеву, заявила, что РФ “устроила настоящий ад”.

– Создавалось впечатление, будто значительная часть города была охвачена пламенем. Люди провели ночь в бомбоубежищах. Многие из тех, кто не успел туда вовремя, погибли или сейчас борются за жизнь в больницах. В то время как я пишу эти слова, многие люди до сих пор остаются заблокированными под обломками горящих зданий, – говорится в сообщении Матерновой.

Посол рассказала, что проснулась посреди ночи от звука сирен и направилась в укрытие. Она добавила, что это был один из крупнейших комбинированных ударов по Киеву и другим городам с начала полномасштабного вторжения, который длился более 12 часов.

Матернова сообщила, что Россия также нанесла удар по месту, где проживают дипломаты.

По ее словам, все они остались невредимыми, однако их вещи пострадали во время пожара, охватившего здание.

– Каждая ночь в Украине похожа на игру в русскую рулетку. Мы не жалуемся. Мы здесь, чтобы выполнять свою работу, и будем это делать и в дальнейшем. Но нельзя отрицать психологическое бремя, которое несет жизнь в такие ночи, – подытожила посол ЕС.

Напомним, в память о жертвах массированной российской атаки пятница, 3 июля, объявлена в Киеве Днем траура. В городе будут приспущены государственные флаги, а также отменены все развлекательные мероприятия.

В ночь на 2 июля россияне обстреляли Киев ракетами и ударными беспилотниками.

По последним данным, в результате удара погибли не менее 20 человек, еще более 80 получили ранения. Поисково-спасательная операция в одном из поврежденных домов Дарницкого района продолжается, поскольку под завалами могут оставаться люди.

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