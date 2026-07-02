Співробітники Європарламенту опинилися в будівлі, яка потрапила під російську атаку під час масованого удару по Києву в ніч проти 2 липня.

За словами президентки Європарламенту Роберти Мецоли, вони залишилися неушкодженими.

Як співробітники ЄП пережили нічну атаку РФ у Києві

Роберта Мецола наголосила, що атака РФ у Києві стала ще однією жахливою ніччю для українців.

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– Я відчуваю полегшення у зв’язку з тим, що співробітники Європарламенту у безпеці після того, як місце, де вони зупинилися, було атаковано. Мої думки з усіма, хто втратив близьких, з тими, хто дістав поранення, і з усіма, хто знову був змушений провести ніч під обстрілом, – заявила Мецола.

Водночас посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, коментуючи російський масований удар по Києву, заявила, що РФ “влаштувала справжнє пекло”.

– Складалося враження, ніби значна частина міста палала. Люди провели ніч у бомбосховищах. Багато з тих, хто не встиг туди вчасно, загинули або зараз борються за життя в лікарні. У той час як я пишу ці слова, багато людей досі залишаються заблокованими під уламками будівель, що палають, – йдеться у повідомленні Матернової.

Посол розповіла, що прокинулась посеред ночі від звуку сирен, тож попрямувала в укриття. Вона додала, що це був один із найбільших комбінованих ударів по Києву та інших містах з початку повномасштабного вторгнення, який тривав понад 12 годин.

Матернова повідомила, що Росія також завдала удару по місцю, де мешкають дипломати.

За її словами, всі вони залишилися неушкодженими, однак їхні речі постраждали під час пожежі, що охопила будівлю.

– Кожна ніч в Україні схожа на гру в російську рулетку. Ми не скаржимося. Ми тут, щоб виконувати свою роботу, і будемо це робити й надалі. Але не можна заперечувати психологічний тягар таких ночей, – підсумувала посол ЄС.

Нагадаємо, у памʼять про жертв російської масованої атаки пʼятниця, 3 липня, оголошена в Києві Днем жалоби. У місті приспустять державні прапори, а також скасують усі розважальні заходи.

У ніч проти 2 липня росіяни обстріляли Київ ракетами та ударними безпілотниками.

За останніми даними, внаслідок удару загинули щонайменше 20 людей, ще понад 80 дістали поранення. Пошуково-рятувальна операція в одному з пошкоджених будинків Дарницького району триває, оскільки під завалами можуть залишатися люди.

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