День жалоби 3 липня оголошено у Києві в пам’ять про жертв масованої російської атаки на столицю.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

День жалоби в Києві 3 липня: що відомо

Віталій Кличко наголосив, що День жалоби в Києві 3 липня проходитиме з приспущеними прапорами на всіх комунальних будівлях міста.

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– Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 3 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи, – сказано у повідомленні мера.

Він уточнив, що пошуково-рятувальна операція в пошкодженому будинку в Дарницькому районі столиці все ще триває, адже під завалами можуть бути люди.

У ніч проти 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ ракетами та ударними безпілотниками. Відомо про щонайменше 13 загиблих та понад 80 постраждалих.

Остаточні наслідки атаки на Київ 2 липня все ще встановлюються.

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