У Києві оголошено День жалоби 3 липня за загиблими внаслідок атаки РФ
День жалоби 3 липня оголошено у Києві в пам’ять про жертв масованої російської атаки на столицю.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
День жалоби в Києві 3 липня: що відомо
Віталій Кличко наголосив, що День жалоби в Києві 3 липня проходитиме з приспущеними прапорами на всіх комунальних будівлях міста.
– Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 3 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи, – сказано у повідомленні мера.
Він уточнив, що пошуково-рятувальна операція в пошкодженому будинку в Дарницькому районі столиці все ще триває, адже під завалами можуть бути люди.
У ніч проти 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ ракетами та ударними безпілотниками. Відомо про щонайменше 13 загиблих та понад 80 постраждалих.
Остаточні наслідки атаки на Київ 2 липня все ще встановлюються.