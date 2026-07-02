Уночі проти 2 липня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по території України, застосувавши десятки ракет різних типів та майже пів тисячі ударних безпілотників.

Основний удар припав на Київ і Київську область, однак наслідки обстрілів також зафіксували в Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Миколаївській областях.

Детальніше про наслідки атаки на Україну сьогодні, 2 липня, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Атака на Україну 2 липня: що відомо

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час нічної атаки на Україну 2 липня окупаційна армія випустила 570 засобів повітряного нападу — 74 ракети різних типів та 496 ударних безпілотників.

Під час атаки окупанти застосували балістичні ракети Іскандер-М/С-400, крилаті ракети Х-101 і Калібр, протикорабельні ракети Циркон, керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражувальні боєприпаси Бандероль і дрони-імітатори.

Українська протиповітряна оборона збила або приглушила 524 повітряні цілі, серед яких 48 ракет різних типів та 476 безпілотників. Водночас зафіксовано влучання 25 балістичних ракет і 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, ще на 18 локаціях впали уламки збитих цілей.

Наслідки атаки на Київ

Найбільшого удару цієї ночі зазнала столиця. За даними ДСНС, під час нічної атаки на Київ 2 липня пошкодження зафіксували в семи районах міста, а загалом постраждали понад 30 локацій.

Під ударами опинилися житлові багатоповерхівки, приватна забудова, готель, ринок, складські приміщення та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Найважчі руйнування сталися в Дарницькому районі, де в одному з дев’ятиповерхових будинків обвалилися конструкції з першого по шостий поверх. Рятувальники деблокували з-під завалів 17 людей, сімох із них вдалося врятувати. Пошуково-рятувальна операція триває.

У Шевченківському районі виникли пожежі на покрівлі житлового будинку, у готелі, п’ятиповерхівці, нежитловій будівлі та на території ринку. Також пошкоджено будівлю, де розташована одна з підстанцій екстреної медичної допомоги. Постраждали п’ятеро медиків і водіїв, один із парамедиків перебуває у вкрай тяжкому стані.

Пошкодження також зафіксували у Голосіївському, Печерському, Оболонському, Святошинському та Деснянському районах.

Станом на ранок відомо про щонайменше 17 загиблих та понад 80 постраждалих. Серед поранених — троє дітей, медики та працівник ДСНС.

Наслідки атаки на Київську область

Уночі проти 2 липня російська армія завдала комбінованого удару й по Київській області.

Зокрема, у Бучанському районі виникли пожежі складських приміщень та приватного житлового будинку, пошкоджено автомобіль. Там постраждали п’ятеро людей, двох із них госпіталізували із закритими черепно-мозковими травмами, опіками та рваними ранами голови.

Ще двоє людей постраждали в Бориспільському районі. У Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків, будівлю гуртожитку та автомобіль.

Також руйнування зафіксували в Обухівському, Фастівському та Вишгородському районах, де пошкоджено приватні будинки та автомобіль.

Загалом у Київській області внаслідок атаки постраждали семеро людей.

Наслідки атаки на Харківщину

Російські війська атакували Харківщину ударними безпілотниками ввечері 1 липня та вночі проти 2 липня.

У Слобідському районі Харкова ворожий БпЛА влучив у гараж на території приватного домоволодіння. Виникла пожежа, яка знищила два автомобілі. Також горіли покрівля житлового будинку та господарська споруда. Гостру реакцію на стрес дістали чоловік і три жінки.

Крім того, у селі Довжик Богодухівського району російський безпілотник атакував фермерське господарство. Унаслідок удару загинули 10 телят, ще 10 тварин дістали поранення.

Також пожежі виникли на території фермерських господарств у Богодухівському та Харківському районах, двох автозаправних станціях, а вранці російський дрон атакував агропідприємство в селі Плоске Куп’янського району.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину

Уночі проти 2 липня російські війська атакували одразу п’ять районів Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

На Синельниківщині через ворожий удар загорілася чотириповерхова житлова будівля.

Під ударом також опинилася Нікопольщина, де пошкоджено адміністративну будівлю, приватний будинок та автомобілі.

У Павлограді внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив понад десять легкових і вантажних автомобілів, а також мотоцикли.

У Криворізькому районі пошкоджено автозаправну станцію.

Крім того, у Дніпровському районі рятувальники ліквідовували пожежі, спричинені російськими ударами.

Попри повторні атаки, усі займання вдалося оперативно загасити.

Наслідки атаки на Запорізьку область

У Запоріжжі внаслідок російського удару 2 липня пошкоджено торговельний центр в одному з районів міста.

За попередньою інформацією, понівечено задню частину будівлі. Інформації про постраждалих не надходило.

Наслідки атаки на Кіровоградщину

Увечері російські війська знову атакували Кіровоградську область безпілотниками.

Завдяки роботі сил протиповітряної оборони ворожі цілі вдалося знищити.

Унаслідок падіння уламків зафіксовано незначні пошкодження сільськогосподарської техніки, а також кілька пожеж на відкритих територіях. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Наслідки атаки на Черкащину

Під час масованої атаки сили протиповітряної оборони працювали і на Черкащині.

Українські військові знищили одну російську ракету та дев’ять ударних безпілотників.

У Черкаському районі внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено вікна будівлі приватного підприємства та автомобіль.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Обстеження території триває.

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