После массированного удара России по Киеву Европейский Союз готовит новый пакет санкций против организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.

Об этом заявила верховная представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Каллас анонсировала новые санкции после удара по Киеву: что известно

Каллас подчеркнула, что одних только заявлений с осуждением российских атак уже недостаточно.

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— Одни лишь слова осуждения не остановят атаки на Киев. Только постоянная военная поддержка Украины и усиление давления на Москву могут это сделать, — заявила она.

Глава европейской дипломатии напомнила, что на этой неделе Европейский Союз начал выплаты в рамках кредитной программы на 90 млрд евро для укрепления обороноспособности Украины.

По её словам, в ответ на очередную атаку России она уже сегодня предложит расширить санкционный список.

— Сегодня я предложу ввести санкции против большего числа организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс. Чем больше Москва нападает на мирных жителей, тем больше санкций нужно вводить. Мы продолжаем повышать цену, пока Россия не поймёт, что не может победить, — отметила Каллас.

Также она поблагодарила сотрудников Представительства ЕС в Украине, которые продолжают работать, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Кайю Каллас за оперативную реакцию и поддержал намерение ЕС усилить санкционное давление.

По его словам, именно такой проактивный подход Украина постоянно предлагает международным партнерам.

— Россия своей очередной массированной атакой на Киев снова доказала, что Кремль отвергает мир и сознательно выбирает террор. Каждая ракета и каждый дрон, запущенные по мирным жителям, ещё раз напоминают, что Россия понимает только язык силы, — подчеркнул глава МИД.

Сибига также поблагодарил Евросоюз за продвижение программы Ukraine Support Loan и готовность и дальше усиливать давление на Россию.

Он подчеркнул, что каждый евро, вложенный в оборону Украины, спасает человеческие жизни, а каждый новый пакет санкций повышает цену российской агрессии.

Напомним, что в ночь на 2 июля российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев с помощью ракет и ударных дронов.

Под ударами оказались семь районов столицы, где повреждены десятки жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, в частности подстанция скорой медицинской помощи.

На данный момент известно о как минимум 18 погибших и 88 пострадавших, среди которых дети, медики и сотрудник ГСЧС.

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