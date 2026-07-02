Украинские военные нанесли удар по НПЗ в Кстово Нижегородской области РФ, а также по железнодорожному мосту через Северский Донец, складу беспилотников и командно-наблюдательному пункту противника.

Об этом сообщают Генеральный штаб ВСУ и ССО.

Поражение НПЗ в Кстово: подробности

Отмечается, что в ночь на 2 июля в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово (Нижегородская обл., РФ).

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– Зафиксировано попадание в объект с последующим возгоранием на территории предприятия. По предварительной информации, поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6. Степень нанесенного ущерба уточняется, – говорится в сообщении.

Отметим, что НПЗ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Проектная мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год. При этом предприятие производит около 11% всего бензина в России.

Основное направление сбыта – Московский регион (он обеспечивал около трети топливных потребностей столицы РФ).

Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил государства-агрессора.

Эта цель находилась в 800 км от границы с Украиной.

Атака на военную логистику РФ: результаты

Также украинские защитники осуществили успешную атаку на склад беспилотных летательных аппаратов противника в районе Каменки Запорожской области.

Кроме того, был поражен железнодорожный мост через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской. Объект используется противником для военной логистики и переброски личного состава, вооружения и материально-технических средств.

Под украинские атаки попал и командно-наблюдательный пункт противника в районе Ольшаны Харьковской области.

Силы обороны Украины пообещали и в дальнейшем системно бороться за прекращение вооруженной агрессии РФ.

Напомним, что в июне Силы обороны Украины нанесли удары по десяткам стратегических объектов РФ.

Под удары попали 11 российских НПЗ, в частности в Москве, Татарстане, Самаре, Краснодарском крае и Тюменской области.

География поражений охватила Крым, Краснодарский край, центральные регионы России и Западную Сибирь.

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