Українські військові уразили НПЗ у Кстово Нижньогородської області РФ, а також завдали ударів по залізничному мосту через Сіверський Донець, складу безпілотників і командно-спостережному пункту противника.

Про це повідомляють Генеральний штаб ЗСУ та ССО.

Ураження НПЗ у Кстово: деталі

Зазначається, що вночі проти 2 липня в межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження нафтопереробному заводу Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез у Кстово (Нижньогородська обл., РФ).

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– Зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території підприємства. За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6. Ступінь завданих збитків уточнюється, – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що НПЗ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Проєктна потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Водночас підприємство виробляє близько 11% усього бензину в Росії.

Основний напрямок збуту – Московський регіон (він забезпечував близько третини паливних потреб столиці РФ).

Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора.

Ця ціль знаходилася у 800 км від кордону України.

Атака на військову логістику РФ: результати

Також українські захисники здійснили успішну атаку на склад безпілотних літальних апаратів противника у районі Кам’янки Запорізької області.

Окрім того, уражено залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Об’єкт використовується противником для військової логістики та перекидання особового складу, озброєння і матеріально-технічних засобів.

Під українські атаки потрапив і командно-спостережний пункт противника у районі Вільшаної Харківської області.

Сили оборони України пообіцяли й надалі системно боротися задля припинення збройної агресії РФ.

Нагадаємо, Сили оборони України у червні завдали ударів по десятках стратегічних об’єктів РФ.

Під атаки потрапили 11 російських НПЗ, зокрема у Москві, Татарстані, Самарі, Краснодарському краї та Тюменській області.

Географія уражень охопила Крим, Краснодарський край, центральні регіони Росії та Західний Сибір.

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