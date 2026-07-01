Украина во второй раз нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе и поразила объект российского ВПК в Пензенской области, производящий компоненты для ракетного вооружения.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Удары Украины по НПЗ РФ: что сказал Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что расстояние до НПЗ РФ в Уфе, по которому бьет Украина, составляет 1 300 км от линии фронта.

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Также, по его словам, в Пензенском регионе наше оружие достигло стратегического объекта российского ВПК, занимающегося разработкой и изготовлением компонентов для ракетного вооружения, применяемого оккупантами для ударов по нашим городам и общинам. Расстояние до цели – около 600 км от линии фронта.

– Ежедневно выполняется наш план применения украинских дальнобойных санкций. Это вполне справедливо в ответ на все, что Россия делает против нас, – пояснил он.

Президент отметил, что мир в войне России против Украины необходим, и именно это должно осознать российское руководство.

– Россия должна закончить свою войну. И все возможности для этого у российского руководства есть, – отметил он.

Украинский лидер отдельно поблагодарил каждого воина, обеспечивающего такую дальнобойную меткость.

For the second time, our sanctions in response to Russia’s prolongation of the war have reached the oil refinery in Ufa, one of Russia’s largest producers of lubricants. The distance is more than 1,300 kilometers from the frontline. Also in the Penza region, our weapons reached… pic.twitter.com/6XB9jPpCoY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2026

Напомним, 25 июня Зеленский подтвердил удары по двум НПЗ в Уфе в 1 500 км от фронта.

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