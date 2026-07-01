Украина во второй раз нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе и поразила объект российского ВПК в Пензенской области, производящий компоненты для ракетного вооружения.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Удары Украины по НПЗ РФ: что сказал Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что расстояние до НПЗ РФ в Уфе, по которому бьет Украина, составляет 1 300 км от линии фронта.

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Также, по его словам, в Пензенском регионе наше оружие достигло стратегического объекта российского ВПК, занимающегося разработкой и изготовлением компонентов для ракетного вооружения, применяемого оккупантами для ударов по нашим городам и общинам. Расстояние до цели – около 600 км от линии фронта.

– Ежедневно выполняется наш план применения украинских дальнобойных санкций. Это вполне справедливо в ответ на все, что Россия делает против нас, – пояснил он.

Президент отметил, что мир в войне России против Украины необходим, и именно это должно осознать российское руководство.

– Россия должна закончить свою войну. И все возможности для этого у российского руководства есть, – отметил он.

Украинский лидер отдельно поблагодарил каждого воина, обеспечивающего такую дальнобойную меткость.

Напомним, 25 июня Зеленский подтвердил удары по двум НПЗ в Уфе в 1 500 км от фронта.

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