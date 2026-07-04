По состоянию на начало июля 2026 года в результате украинских ударов выведено из строя 42,74 % общей проектной мощности нефтепереработки России.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Последствия поражений российской инфраструктуры

Только за последний месяц Силы обороны успешно атаковали восемь нефтеперерабатывающих заводов. Ликвидировано или критически повреждено более 60 резервуаров, из которых 58% — с нефтепродуктами, а 42% — с сырой нефтью.

Сейчас смотрят

В результате с августа 2025 года совокупные убытки российской нефтеперерабатывающей отрасли достигли $13,5 млрд.

Удары по нефтяной инфраструктуре привели к топливному кризису в регионах, сокращению добычи сырья, а сроки ремонтов постоянно переносятся из-за невозможности получить необходимые запчасти и оборудование.

По данным Министерства обороны Украины, в июне 2026 года Силы обороны нанесли удары по 11 российским нефтеперерабатывающим заводам в РФ, а также по предприятиям, обеспечивающим производство оружия и функционирование военных систем. Кроме того, был успешно атакован ряд кораблей и паромов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 592-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.