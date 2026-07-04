Станом на початок липня 2026 року внаслідок українських ударів виведено з ладу 42,74% загальної проєктної потужності нафтопереробки Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Наслідки уражень російської інфраструктури

Лише впродовж останнього місяця Сили оборони успішно атакували вісім нафтопереробних заводів. Ліквідовано або критично пошкоджено понад 60 РВС (резервуарів), з яких 58% — з нафтопродуктами, а 42% — із сирою нафтою.

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Як наслідок, з серпня 2025 року сумарні збитки російської нафтопереробної галузі сягнули $13,5 млрд.

Удари по нафтовій інфраструктурі призвели до паливної кризи у регіонах, скорочення видобутку сировини, а терміни ремонтів постійно переносяться через неможливість отримати необхідні запчастини та обладнання.

За даними Міноборони України, у червні 2026 року Сили оборони завдали ударів по 11 російських нафтопереробних заводах РФ, по підприємствах, які забезпечують виробництво зброї та роботу військових систем. Також успішно атаковано низку кораблів та поромів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 592-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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