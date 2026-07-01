В июне 2026 года Силы обороны Украины активизировали кампанию дальних ударов по военно-экономической инфраструктуре России. География поражений охватила объекты на временно оккупированных территориях, в Краснодарском крае, центральных регионах РФ и даже в Западной Сибири.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Дальнобойные удары Украины по РФ в июне

По данным ведомства, максимальная дальность применения средств поражения превысила 2 тыс. км от государственной границы Украины. Основными целями стали объекты, обеспечивающие российскую армию топливом, компонентами для производства оружия, связью и логистикой.

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Всего в течение июня ВСУ поразили десятки предприятий нефтегазового сектора, военно-промышленного комплекса, центров военной и спутниковой связи, а также корабельный флот РФ.

Поражение НПЗ и топливной инфраструктуры РФ

В июне Силы обороны нанесли удары по 11 российским нефтеперерабатывающим заводам.

Тюменский НПЗ (Антипинский), Тюменская область

Под удар попало одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Западной Сибири. Мощность завода составляет от 7,5 до 9 млн тонн нефти в год. Предприятие производит нефтепродукты, которые используются, в частности, для нужд российской армии.

Московский НПЗ, Москва

В результате атаки были повреждены установка первичной переработки нефти АВТ-6, комбинированная установка, а также уничтожены резервуары. Предприятие приостановило работу на неопределенный срок. Завод обеспечивает значительную часть потребностей Москвы в бензине и дизельном топливе, а также поставляет авиатопливо для столичных аэропортов.

Уфимские НПЗ Башнефть-Уфанефтехим и Башнефть-Новойл, Уфа

Пострадал один из крупнейших нефтеперерабатывающих узлов России. Предприятия обеспечивают топливом регионы Поволжья и другие части РФ, а также подразделения российской армии, воюющие в Украине.

Оренбургский газоперерабатывающий завод, Оренбургская область

Зафиксированы повреждения четырёх установок по переработке газа, из-за чего производственный процесс был остановлен. Комплекс производит газ и серу, которая используется в производстве взрывчатых веществ. Также объект связан с производством гелия и этана, важных для ракетной и авиационной отраслей РФ.

НПЗ ТАНЕКО и ТАИФ-НК, Нижнекамск, Татарстан

Силы обороны нанесли удар по крупнейшим нефтеперерабатывающим комплексам региона с совокупной проектной мощностью более 16 млн тонн нефти в год. Предприятия производят широкий спектр топливно-смазочных материалов, включая продукцию для военных нужд.

Куйбышевский НПЗ, Самара

Повреждены установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5, а также резервуарный парк. Мощность предприятия составляет около 3,7 млн тонн переработки нефти в год.

Ярославский НПЗ (Славнефть-ЯНОС), Ярославль

На территории завода зафиксированы попадания и задымление. Предприятие имеет проектную мощность 15 млн тонн нефти в год и производит топливо, имеющее значение для военной логистики РФ.

НПЗ Ильский, Афипский и Славянский, Краснодарский край

Эти предприятия обеспечивают российскую военную логистику дизельным топливом и бензином. Их совокупная мощность превышает 12 млн тонн нефти в год. На Славянском НПЗ уничтожены четыре резервуара общим объемом 35 тыс. кубометров, еще девять резервуаров получили повреждения. Также поражена установка по переработке нефти.

Помимо НПЗ, украинские силы нанесли удары по ряду топливных узлов и терминалов, среди которых Таманьнефтегаз в Тамани, нефтебаза Грушовая в Новороссийске, объекты Росрезерва Темп в Рыбинске, терминалы в Санкт-Петербурге, а также нефтебазы в Феодосии и Керчи в оккупированном Крыму.

Удары по предприятиям ВПК и военной инфраструктуре РФ

Отдельным направлением стали удары по предприятиям, обеспечивающим создание орудия и работу военных систем РФ. В общей сложности поражено более восьми стратегических объектов.

Предприятие Титан-Баррикады, Волгоград

По комплексу, производящему артиллерийские системы и пусковые установки для ракетных комплексов Искандер-М, Тополь-М и Ярс, нанесен удар украинскими дальнобойными ракетами FP-5 Фламинго.

Завод ВНИИР-Прогресс, Чебоксары

Поражено предприятие, производящее антенны типа Комета. Эти компоненты используются в российских БпЛА Shahed, ракетах Калибр, Искандер-М и модулях УМПК.

Центр космической связи Дубна, Московская область

Удар существенно повредил главные антенны и аппаратно-программные комплексы. Центр является одним из ключевых узлов спутниковой связи и используется Минобороны РФ для управления ретрансляторами, разведкой и координацией действий российских войск.

Центр космической связи Владимир, Владимирская область

Зафиксировано поражение антенн и технических комплексов объекта, обеспечивающего связь российских военных группировок.

ВЗПП-Микрон, Воронеж

Предприятие, производящее электронную компонентную базу для ракет Х-101, ОТРК Искандер-К и комплексов Панцирь-С1, потерпело удар. Выведение из строя таких мощностей может влиять на способность РФ производить высокоточное вооружение.

Поражение кораблей и морской логистики РФ

Также в июне Силы обороны нанесли удары по объектам российского флота и портовой инфраструктуры.

Поражён боевой корабль проекта 20380 типа Стерегущий, находившийся на базе в Кронштадте.

В Черноморско-Азовском регионе поражен пограничный сторожевой корабль проекта 10410.

В Черном море под удар попали танкеры теневого флота РФ WEST Horizon и FINA A.

В порту Кавказ поражена портовая инфраструктура и два парома.

В Минобороны Украины отметили, что системное поражение топливной, промышленной и военной инфраструктуры снижает военно-экономический потенциал России.

В мае Украина поразила 18 объектов нефтеперерабатывающей отрасли и топливной логистики РФ, а также четыре предприятия военно-промышленного комплекса и химической промышленности.

Фото: Astra

Источник : Минобороны

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