Минулої доби на фронті зафіксовано 295 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 58 авіаційних ударів, скинувши 252 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 8 799 дронів-камікадзе та здійснив 2 775 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 46 – із реактивних систем залпового вогню.

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Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2026

Ситуація в Україні на 5 липня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення з противником, агресор завдав одного авіаудару, скинувши один КАБ, здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів в районі населених пунктів Стариця, Синельникове, Артільне, Кудіївка, Вільча та у бік Хатнього, Ізбицького, Зарубинки, Шев’яківки.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував, в бік Новоосинового та в районі Колісниківки.

На Лиманському напрямку противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Лиман, Дружелюбівка, Діброва та в районах Дробишевого, Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 25 разів, в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення у районі Маркового та в бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак, в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та в бік Довгої Балки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Гришине та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Новий Донбас, Сергіївка, Шевченко, Іванівка, Білицьке.

На Олександрівському напрямку ворог сім разів атакував в районах населених пунктів Олександроград, Березове, Тернове, Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 38 атак у районах Добропілля, Залізничного, Святопетрівки та у бік населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Гірке, Цвіткове, Чарівне, Верхня Терса, Староукраїнка, Косівцеве.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у напрямку Лук’янівського та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 5 липня 2026 року

особового складу – близько 1 409 630 (+1 290);

танків – 12 081 (+7);

бойових броньованих машин – 24 878 (+9);

артилерійських систем – 45 388 (+63);

реактивних систем залпового вогню – 1 916 (+3);

засобів протиповітряної оборони – 1 470 (+1);

літаків – 436;

гелікоптерів – 353;

наземних робототехнічних комплексів – 1 821 (+6);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 390 738 (+1 628);

крилатих ракет – 4 847;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 116 106 (+462);

спеціальної техніки – 4 385.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 593-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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