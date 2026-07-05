Після рясних опадів на території Національного військового меморіального кладовища в Київській області зафіксували провали ґрунту.

У Київському еколого-культурному центрі пов’язують це з проблемами водовідведення. Адміністрація кладовища заявляє, що зафіксоване просідання є природним процесом після поховань.

На військовому меморіальному кладовищі є провали грунту

У КЕКЦ повідомили, що після сильних дощів на території меморіального кладовища були розмиті окремі насипні дороги, а в зоні поховань утворилися провали.

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Там вважають, що найбільших змін зазнали ділянки, де раніше штучно піднімали рівень ґрунту. Також у центрі зазначили, що після зливи працівники засипали місця просідання.

– Найбільші проблеми з’явилися саме там, де гідрологи попереджали про ризики через неефективний водовідвід і дренаж, — йдеться в повідомленні.

У Національному військовому меморіальному кладовищі повідомили Суспільному, що після завершення інтенсивних опадів працівники розпочали підсипання та вирівнювання місць, де було зафіксовано природне просідання ґрунту.

Там наголосили, що просідання виявили лише на окремих похованнях, які були здійснені протягом останніх одного-двох місяців.

– Жодної загрози для місць поховань немає. Йдеться саме про природне ущільнення ґрунту після традиційного поховання, а не про розмивання могил, підтоплення чи вплив ґрунтових вод, – сказав Суспільному т.в.о. директора держустанови Ярослав Старущенко.

За його словами, природне ущільнення ґрунту може тривати від кількох місяців до кількох років залежно від типу ґрунту, погодних умов і часу, що минув після поховання.

Саме з цієї причини постійні надгробки зазвичай встановлюють приблизно через рік.

Також у Національному військовому меморіальному кладовищі зазначили, що, на відміну від більшості кладовищ, де наслідки природного просідання ґрунту усувають рідні загиблих, на території меморіалу ці роботи виконує державна установа.

Фото: НВМК

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