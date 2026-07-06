Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после очередной массированной атаки РФ заявила, что Украине срочно нужны дополнительные средства противовоздушной обороны.

По ее словам, этот вопрос обсудят на этой неделе на саммите НАТО в Анкаре.

Об этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети X.

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Фон дер Ляйен призвала усилить ПВО Украины

По словам главы Еврокомиссии, в ночь на 6 июля Россия в очередной раз нанесла неизбирательный воздушный удар по гражданскому населению Украины.

Она отметила, что для атаки оккупанты задействовали более 400 дронов и ракет, главной целью которых стала украинская столица.

— Украине срочно нужно больше средств противовоздушной обороны, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии сообщила, что вопрос об усилении украинской противовоздушной обороны станет одной из тем саммита НАТО, который на этой неделе пройдет в Анкаре.

Кроме того, она напомнила, что на прошлой неделе Европейский Союз уже перечислил Украине первые €4 млрд в рамках кредитной программы на сумму €90 млрд для укрепления обороноспособности, в частности развития современных беспилотных технологий.

По словам фон дер Ляйен, в ближайшее время Украина получит новую помощь.

Глава Еврокомиссии также сообщила, что Европейский Союз работает над скорейшим согласованием 21-го пакета санкций против России.

По ее словам, давление на Москву будут продолжать усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит кровопролитие.

Напомним, что после очередной массированной комбинированной атаки РФ на Украину министр обороны Михаил Федоров призвал партнеров срочно передать ракеты для систем Patriot из имеющихся запасов.

По его словам, украинская ПВО сбила почти все крылатые ракеты и более 90% ударных дронов, однако баллистические ракеты снова поразили гражданские объекты.

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