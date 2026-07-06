После очередной массированной комбинированной атаки РФ на Украину министр обороны Михаил Федоров призвал партнеров срочно передать ракеты для систем Patriot из имеющихся запасов.

Федоров призвал передать Украине ракеты для систем Patriot

По словам министра, во время ночной массированной атаки украинская противовоздушная оборона сбила почти все крылатые ракеты и более 90% ударных беспилотников типа Shahed.

В то же время баллистические ракеты снова попали в гражданские объекты.

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По словам Федорова, Россия все чаще применяет баллистические ракеты именно против жилой застройки, поскольку не может достичь поставленных целей на поле боя.

Министр подчеркнул, что Россия сознательно наращивает масштабы баллистических атак, пользуясь острым дефицитом ракет для систем Patriot.

По его словам, за один месяц в мире производится меньше ракет для Patriot, чем Россия использует против Украины за тот же период.

В связи с этим Федоров сообщил, что проведет серию переговоров с министрами обороны стран, у которых есть такие ракеты на складах.

Министр отметил, что Украина уже заключила контракты на поставку новых ракет для Patriot, которые начнут поступать в следующем году.

Именно поэтому Киев предлагает союзникам временно передать ракеты из своих запасов, а потом заменить их за счет наших будущих поставок.

— Простое решение для партнеров — временно выделить эти ракеты со своих складов — спасет множество жизней наших граждан. Нельзя допустить, чтобы осторожная бюрократия стала препятствием для защиты человеческой жизни, — подчеркнул Федоров.

Он добавил, что главная задача сейчас — как можно быстрее обеспечить Украину дополнительными ракетами для Patriot, ведь от этого зависит защита украинского неба и жизни людей.

Ранее министр обороны Михаил Федоров обратился к 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты для систем Patriot уже этим летом.

В Минобороны сообщили, что речь идет о механизме, по которому союзники могут предоставить ракеты из своих запасов, а впоследствии восполнить их за счет будущих поставок, которые уже законтрактованы для Украины.

Источник : УНІАН

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