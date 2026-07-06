Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к союзникам с призывом незамедлительно усилить украинскую противовоздушную оборону, подчеркнув, что главным приоритетом должна стать защита детей от российского баллистического террора.

Об этом глава МИД заявил после ночной массированной атаки РФ на Украину.

Сибига об усилении ПВО

По словам главы МИД, в ночь на 6 июля столица пережила одну из самых тяжелых атак. Россия выпустила более двух десятков баллистических ракет, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек, еще десятки получили ранения, среди них есть дети.

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Андрей Сибига отметил, что именно это станет главным посланием Украины к саммиту НАТО, который состоится на этой неделе в Анкаре. Он призвал мировых лидеров осознать масштабы российского террора и отреагировать не заявлениями, а конкретными решениями.

Министр подчеркнул, что российские войска намеренно обстреливали жилые дома, когда люди спали, стремясь нанести максимальный ущерб. Он также сообщил, что в одном из районов Киева спасатели извлекли из-под завалов погибшую семью — мать, отца и ребенка.

По словам главы МИД, спасательные работы продолжаются, а число жертв может увеличиться.

Сибига подчеркнул, что ответом союзников должно стать немедленное усиление украинской системы противовоздушной обороны. Он отметил, что ракеты PAC-3 для комплексов Patriot были созданы именно для перехвата баллистических ракет и сейчас нужны Украине больше всего.

— Время слабых шагов прошло. Все решения по противовоздушной обороне нам нужны сейчас, а не позже. Для нас время измеряется человеческими жизнями, — заявил глава украинской дипломатии.

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