Жара постепенно отступает, и в ближайшие дни погода в Украине станет более комфортной. Вместе с прохладой в страну придут атмосферные фронты, которые принесут дожди, грозы, местами град и шквалы. При этом уже с 5–6 июля температура воздуха выровняется почти на всей территории страны.

Об этом Фактам ICTV сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Жара отступает: чего ожидать в ближайшие дни

В Украине продолжается перестройка синоптических процессов. С запада и северо-запада надвигается атмосферный фронт, который уже принес понижение температуры в западные области, а также активизировался в Киевской, Винницкой областях и в отдельных центральных регионах.

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По словам Натальи Птухи, смена воздушных масс после сильной жары всегда происходит довольно динамично.

— Раскаленный воздух быстро поднимается вверх, из-за чего формируются мощные кучево-дождевые облака, — подчеркнула Наталья Птуха.

Вместе с грозами усилится и ветер, поэтому украинцам рекомендуют быть особенно осторожными и соблюдать правила безопасности во время непогоды.

В ночь на 4 июля атмосферный фронт будет влиять на северные, центральные, а также Одесскую и Николаевскую области. Здесь ожидаются умеренные дожди, местами грозы, кое-где град и шквалы.

По словам синоптика, 4 июля ветер северо-западного направления будет достигать 7–12 м/с. В то же время температура значительно снизится: в большинстве областей ночью прогнозируется от +14 °C до +18 °C, днем — от +21 °C до +26 °C. На юге и востоке страны сохранится жара: ночью от +18 °C до +23 °C, днем — от +26 °C до +31 °C, ведь атмосферный фронт будет лишь приближаться к этим регионам.

Со второй половины дня 4 июля и в течение 5 июля атмосфера будет оставаться нестабильной, поэтому местами пройдут кратковременные дожди.

6 июля ночью кратковременные дожди прогнозируются в западных и северных областях, а днем — в северо-восточной части страны. На остальной территории, преимущественно в центральных и южных областях, существенных осадков не ожидается.

Основное изменение, по словам Натали Птухи, заключается в том, что уже с 5 по 7 июля температура воздуха станет более равномерной по всей Украине. Ночью столбики термометров будут показывать от +11 °C до +18 °C, днем — от +21 °C до +28 °C. Только 8 июля на юго-востоке местами снова потеплеет до +30 °C.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

4 июля в Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей, прогнозируются грозы. В восточных и юго-восточных областях днем местами возможны град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

В Сумской, Полтавской, ночью также в Черкасской, а днем — в восточных, Запорожской и Днепропетровской областях ожидаются значительные дожди.

Объявлен I уровень опасности (желтый).

Погода в Украине на 4 июля

Прогнозируется переменная облачность.

Ночью в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях, днём почти по всей Украине, кроме юго-запада, ожидаются умеренные, местами сильные дожди, грозы, кое-где град и шквалы 15–20 м/с.

Ветер преимущественно северо-западный, 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью — от +13 °C до +18 °C, днём — от +21 °C до +26 °C. На юге и востоке страны ночью — от +18 °C до +23 °C, днём — от +26 °C до +31 °C.

Погода в Украине на 5 июля

Также будет преобладать переменная облачность.

Ночью на северо-западе, востоке страны, в Крыму и Приазовье, а днем в северных областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории — без осадков.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью — от +11 °C до +16 °C, на побережье морей — до +19 °C. Днем — от +21 °C до +26 °C, на юге страны — от +24 °C до +29 °C.

Погода в Украине на 6 июля

В этот день сохранится переменная облачность.

Ночью в западных и северных областях, днем в северо-восточной части страны местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории — без осадков.

Ветер преимущественно западный, 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью — от +11 °C до +16 °C, на побережье морей — до +19 °C. Днем — от +21 °C до +26 °C, на юге страны — от +24 °C до +29 °C.

Погода в Украине 7 и 8 июля

7 июля преимущественно без осадков.

8 июля ночью на западе, а днем почти по всей Украине, кроме юго-востока, прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха ночью составит от +11 °C до +18 °C, днем — от +21 °C до +28 °C. На юго-востоке 8 июля воздух прогреется до +31 °C.

Консультативный прогноз на 9–13 июля

В большинстве областей местами будут проходить кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха ночью составит от +11 °C до +18 °C, днем — от +21 °C до +28 °C.

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