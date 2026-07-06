У вівторок, 7 липня, Укренерго не планує обмежувати постачання електроенергії для побутових споживачів та підприємств.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 7 липня: що відомо

 – Завтра застосування заходів обмеження споживання не планується, – йдеться у повідомленні компанії.

Енергетики закликають українців споживати електроенергію ощадливо.

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Користування потужними електроприладами доцільно перенести на денний час – із 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки РФ у ніч проти 6 липня були пошкоджені бригадні автомобілі ДТЕК та виробничі майданчики енергетиків у Києві. Ніхто з працівників не постраждав.

В Укренерго заявили про загибель двох співробітниць через атаку РФ на Києві цієї ночі.

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