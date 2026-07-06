Ірина Гамалій, редакторка сайту
2 хв.
Графіки відключення світла 7 липня: чи буде електрика у вівторок
У вівторок, 7 липня, Укренерго не планує обмежувати постачання електроенергії для побутових споживачів та підприємств.
Про це повідомляє Укренерго.
Графіки відключення світла 7 липня: що відомо
– Завтра застосування заходів обмеження споживання не планується, – йдеться у повідомленні компанії.
Енергетики закликають українців споживати електроенергію ощадливо.
Зараз дивляться
Користування потужними електроприладами доцільно перенести на денний час – із 10:00 до 16:00.
Нагадаємо, внаслідок масованої атаки РФ у ніч проти 6 липня були пошкоджені бригадні автомобілі ДТЕК та виробничі майданчики енергетиків у Києві. Ніхто з працівників не постраждав.
В Укренерго заявили про загибель двох співробітниць через атаку РФ на Києві цієї ночі.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.