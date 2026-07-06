Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 6 липня 2026 – ситуація на фронті
Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 201 бойове зіткнення. Російський ворог завдав 65 авіаційних ударів, скинув 182 керовані авіабомби. Крім того, окупанти залучили для ураження 5461 дрон-камікадзе та здійснили 1907 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026
Втрати ворога на 6 липня 2026 року
- особового складу – близько 1 411 050 (+1 420) осіб;
- танків – 12 088 (+7);
- бойових броньованих машин – 24 894 (+16);
- артилерійських систем – 45 451 (+63);
- РСЗВ – 1 917 (+1);
- засобів ППО – 1 473 (+3);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 833 (+12);
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 392 717 (+1 979);
- крилатих ракет – 4 850 (+3);
- кораблів / катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 116 686 (+580);
- спеціальної техніки – 4 389 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 594-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Зараз дивляться
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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