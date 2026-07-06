Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 201 бойове зіткнення. Російський ворог завдав 65 авіаційних ударів, скинув 182 керовані авіабомби. Крім того, окупанти залучили для ураження 5461 дрон-камікадзе та здійснили 1907 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 6 липня 2026

Втрати ворога на 6 липня 2026 року

особового складу – близько 1 411 050 (+1 420) осіб;

танків – 12 088 (+7);

бойових броньованих машин – 24 894 (+16);

артилерійських систем – 45 451 (+63);

РСЗВ – 1 917 (+1);

засобів ППО – 1 473 (+3);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 833 (+12);

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 392 717 (+1 979);

крилатих ракет – 4 850 (+3);

кораблів / катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 116 686 (+580);

спеціальної техніки – 4 389 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 594-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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