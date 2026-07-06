Сили безпілотних систем продовжують завдавати ударів по ключових військових об’єктах РФ в Азовському морі, тимчасово окупованому Криму та Брянській області.

Цього разу були уражені танкери тіньового флоту, два комплекси С-400, нафтобаза Керч і радіолокаційна станція Небо-У.

Про це СБС повідомили у Telegram.

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СБС уразили низку військових об’єктів Росії

Оператори Сил безпілотних систем продовжують системне ураження критично важливих військових об’єктів противника в Азовському морі, на тимчасово окупованій території АР Крим та на території Росії.

В Азовському морі оператори 9 батальйону Кайрос 414 окремої бригади Птахи Мадяра уразили два танкери проєкту 15781 тіньового флоту РФ.

У тимчасово окупованому Криму оператори 9 батальйону Кайрос 414 окремої бригади Птахи Мадяра завдали ураження по нафтобазі Керч, яка забезпечує зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів для російських військ.

Також у Криму оператори загону 13 414 окремої бригади Птахи Мадяра уразили та знищили зенітний ракетний комплекс С-400 Тріумф та радіолокаційну станцію Небо-У.

У Брянській області оператори 413 окремого полку Рейд знищили ще один зенітний ракетний комплекс С-400 Тріумф.

– Під час ракетної атаки на Україну впольовано і знищено на вогневій позиції у Брянщині та у схованці у Криму дві пускових установки зенітно-ракетного комплекса великої дальності С-400 Тріумф, що використовуються за пусків балістичних ракет по наземним цілям, – заявив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді.

Операції з ураження танкерів були проведені у взаємодії з Військово-Морськими Силами Збройних Сил України.

У СБС наголосили, що ураження цих цілей є частиною системної кампанії зі зниження бойового потенціалу противника.

Такі операції послаблюють його оборонні спроможності та створюють сприятливі умови для подальших ударів Сил оборони по критично важливих військових об’єктах.

Нагадаємо, протягом 1 та 2 липня Сили безпілотних систем уразили 12 електропідстанцій і одну газорозподільну станцію на тимчасово окупованих територіях України.

Фото: Сили безпілотних систем

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