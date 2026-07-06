На временно оккупированном Крымском полуострове после ночной атаки 6 июля ввели временные ограничения электроснабжения.

Об ограничениях в электроснабжении сообщило оккупационное предприятие Крымэнергоинформ.

В Крыму ввели ограничения на электроснабжение

Оккупационное предприятие Крымэнергоинформ сообщило, что по команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления введен режим временного ограничения электроснабжения.

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Оккупационная администрация объяснила это необходимостью избежать перегрузки электросети и предотвратить масштабную аварию энергосистемы.

При этом отмечалось, что почасовые графики отключений пока отсутствуют, а электричество будут отключать выборочно по мере необходимости.

Ночная атака на Крымский полуостров 6 июля: что известно

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в ночь на 6 июля Силы обороны нанесли удары по ряду объектов военной и топливно-энергетической инфраструктуры России и временно оккупированного Крыма.

В частности, подтверждено поражение терминала перевалки светлых нефтепродуктов ТЭС-Терминал-1 в Керчи.

В Генштабе отметили, что этот комплекс — один из крупнейших в Крыму и обеспечивает прием, хранение и отгрузку бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов, которые, в частности, используются для снабжения оккупационных войск на Юге Украины.

Степень нанесенных повреждений сейчас уточняется.

Также в Службе безопасности Украины сообщили, что во время операции на временно оккупированном полуострове были поражены три ангара с авиационной техникой на аэродроме Гвардейское.

Кроме того, под удар попали:

зенитный ракетный комплекс Панцирь-С2 недалеко от Симферополя;

мобильная огневая группа оккупантов в Керчи;

резервуар с нефтепродуктами;

насосная станция на нефтебазе ТЭС-Терминал-1.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что во время ночной операции украинские подразделения нанесли результативный удар по подстанции 330 кВ Симферопольская, которую он назвал ключевым объектом магистральной электросети оккупированного Крыма.

По его словам, именно после этого оккупационные власти сообщили о масштабных перебоях с электроснабжением в Симферополе и на Южном побережье Крыма.

В то же время официального подтверждения от Генштаба о поражении именно этой подстанции пока нет.

Накануне, 5 июля, Силы обороны Украины нанесли удары по военному аэродрому Гвардейское во временно оккупированном Крыму, а также поразили три склада боеприпасов и два моста, которые российские войска использовали для обеспечения своей логистики.

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