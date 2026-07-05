Враг нанесет удары по АЗС в Сумской и нескольких других областях – Сумская ОВА
- В Сумской области предупредили о возможных ударах РФ по автозаправочным станциям в ближайшее время.
- Жителей призвали временно не посещать АЗС и не находиться рядом без крайней необходимости.
Сумская ОВА предупреждает о возможных российских ударах по автозаправочным станциям в ближайшее время.
Украинцев просят без крайней необходимости не находиться возле АЗС, руководство заправок проинформировали о потенциальной угрозе.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Россияне готовят удары по АЗС
— По полученной информации, в ближайшее время враг намерен нанести удары по территории автозаправочных станций в Сумской области и в нескольких других областях, — отметил Григоров.
Он призвал жителей Сумской области временно воздержаться от посещения автозаправочных станций и не находиться вблизи АЗС без крайней необходимости.
Также Григоров сообщил, что руководство АЗС уже проинформировано о возможной угрозе.
В Сумской ОВА подготовят соответствующие поручения по усилению мер безопасности.
Напомним, сегодня днем российские войска нанесли удар по АЗС в Павлограде Днепропетровской области.
В результате атаки на станции технического обслуживания загорелись грузовики.
На месте происшествия работали экстренные службы. Обошлось без жертв и пострадавших.
Фото: Днепропетровская ОВА