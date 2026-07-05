Сумская ОВА предупреждает о возможных российских ударах по автозаправочным станциям в ближайшее время.

Украинцев просят без крайней необходимости не находиться возле АЗС, руководство заправок проинформировали о потенциальной угрозе.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

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— По полученной информации, в ближайшее время враг намерен нанести удары по территории автозаправочных станций в Сумской области и в нескольких других областях, — отметил Григоров.

Он призвал жителей Сумской области временно воздержаться от посещения автозаправочных станций и не находиться вблизи АЗС без крайней необходимости.

Также Григоров сообщил, что руководство АЗС уже проинформировано о возможной угрозе.

В Сумской ОВА подготовят соответствующие поручения по усилению мер безопасности.

Напомним, сегодня днем российские войска нанесли удар по АЗС в Павлограде Днепропетровской области.

В результате атаки на станции технического обслуживания загорелись грузовики.

На месте происшествия работали экстренные службы. Обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: Днепропетровская ОВА

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