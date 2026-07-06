В ночь на 6 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по военным и логистическим объектам на территории России и временно оккупированного Крыма. Среди пораженных целей — два нефтеперерабатывающих завода, пункт постоянной дислокации российской ракетной бригады, топливный терминал в Керчи, а также ряд военных объектов в Луганской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Атаки Украины по целям в РФ

По данным военных, под удар попал Ярославский нефтеперерабатывающий завод Славнефть-ЯНОС в Ярославской области РФ. На территории предприятия зафиксировали взрывы и задымление.

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В Генштабе отметили, что этот завод является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Его проектная мощность составляет около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензины, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которую используют, в частности, для обеспечения военной логистики армии РФ.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу НОВАТЭК-Усть-Луга вблизи населенного пункта Слободка в Ленинградской области, а также по пункту постоянной дислокации 26 ракетной бригады российской армии в районе Луги.

Еще одной целью стал терминал перевалки светлых нефтепродуктов ТЭС-Терминал-1 во временно оккупированной Керчи. По информации Генштаба, этот объект является одним из крупнейших комплексов по хранению и перевалке бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов в Крыму, которые, в частности, используются для обеспечения оккупационных войск РФ на Юге Украины.

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по железнодорожному путепроводу вблизи Довжанска в Луганской области. По данным военных, российская армия использует его для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Также сообщается о поражении склада беспилотников противника в районе Червонопоповки и места сосредоточения военной техники вблизи оккупированного села Писаревка Луганской области.

В Генеральном штабе подчеркнули, что результаты боевых действий еще уточняются.

В СБУ сообщили об успешном поражении нефтеналивного терминала морского порта Высоцк в Ленинградской области. Там выведены из строя два нефтеналивных стендера и поражены три резервуара с нефтепродуктами.

Беспилотники СБУ нанесли удары и по НПЗ Первый завод в Калужской области. После взрывов на предприятии возник пожар.

Отдельно СБУ провела успешную операцию на временно оккупированной территории Крыма. Поражены три ангара с авиатехникой на аэродроме Гвардейское. Также под удар попали ЗРК Панцирь-С2 вблизи Симферополя, мобильная огневая группа в Керчи, резервуар с нефтепродуктами и насосная станция на нефтебазе ТЭС-Терминал-1.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 594-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Supernova+

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