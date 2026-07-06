У ніч проти 6 липня підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по військових і логістичних об’єктах на території Росії та тимчасово окупованого Криму. Серед уражених цілей — два нафтопереробні заводи, пункт постійної дислокації російської ракетної бригади, паливний термінал у Керчі, а також низка військових об’єктів на Луганщині.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Атаки України на цілі в РФ

За даними військових, під удар потрапив Ярославський нафтопереробний завод Славнефть-ЯНОС у Ярославській області РФ. На території підприємства зафіксували вибухи та задимлення.

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У Генштабі зазначили, що цей завод є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його проєктна потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензини, дизельне й авіаційне пальне, мастильні матеріали та іншу продукцію, яку використовують, зокрема, для забезпечення військової логістики армії РФ.

Крім того, українські військові уразили нафтопереробний завод НОВАТЭК-Усть-Луга поблизу населеного пункту Слободка в Ленінградській області, а також пункт постійної дислокації 26 ракетної бригади російської армії в районі Луги.

Ще однією ціллю став термінал перевалки світлих нафтопродуктів ТЕС-Термінал-1 у тимчасово окупованій Керчі. За інформацією Генштабу, цей об’єкт є одним із найбільших комплексів зі зберігання та перевалки бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів у Криму, які, зокрема, використовуються для забезпечення окупаційних військ РФ на Півдні України.

Окрім цього, Сили оборони уразили залізничний шляхопровід поблизу Довжанська на Луганщині. За даними військових, російська армія використовує його для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Також повідомляється про ураження складу безпілотників противника в районі Червонопопівки та місця зосередження військової техніки поблизу окупованого села Писарівка Луганської області.

У Генеральному штабі наголосили, що результати бойової роботи ще уточнюються.

У СБУ повідомили про успішне ураження нафтоналивного термінала морського порту Висоцьк у Ленінградській області. Там виведено з ладу два нафтоналивні стендери та уражено три резервуари з нафтопродуктами.

Безпілотники СБУ відпрацювали і по НПЗ Перший завод у Калузькій області. Після вибухів на підприємстві виникла пожежа.

Окремо СБУ провела успішну операцію на тимчасово окупованій території Криму. Уражено три ангари з авіатехнікою на аеродромі Гвардійське. Також під удар потрапили ЗРК Панцир-С2 поблизу Сімферополя, мобільна вогнева група у Керчі, резервуар із нафтопродуктами та насосна станція на нафтобазі ТЕС-Термінал-1.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 594-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Supernova+

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