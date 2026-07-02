Министр обороны Украины Рустем Умеров и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провели переговоры в течение последних двух дней.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, находясь на месте российского удара в Дарницком районе Киева.

Встреча Умерова и Кушнера: что известно

Зеленский сообщил, что рассчитывает на визит Кушнера и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Украину.

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— Им нужно приехать, чтобы посмотреть, понять, объяснить президенту, — заявил Зеленский.

При этом президент отметил, что внимание США сейчас больше сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке.

— Мы благодарны за их позицию, что они хотят помочь. Но нам нужно больше, чем просто слова, — подчеркнул глава государства.

Президент Украины также выразил надежду на встречу с Трампом на полях саммита НАТО, который на следующей неделе состоится в столице Турции Анкаре.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что переговорный процесс между Украиной и Россией будет возобновлен.

По его мнению, следующие раунды могут пройти в другом формате, в частности с привлечением представителей европейских стран.

Во время саммита G7 в июне Дональд Трамп раскритиковал президента РФ Владимира Путина.

Он не исключил вероятность отказа от так называемых анкориджских договоренностей с Путиным.

Они предусматривают требования России по установлению контроля над украинским Донбассом в рамках потенциального мирного соглашения.

Источник : The Guardian

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