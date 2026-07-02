Нужно больше, чем слова: Зеленский ожидает визит Уиткоффа и Кушнера в Киев
- Владимир Зеленский заявил, что Рустем Умеров и Джаред Кушнер провели переговоры, которые длились два дня.
- Глава государства рассчитывает на визит спецпосланников Дональда Трампа в Украину.
Министр обороны Украины Рустем Умеров и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провели переговоры в течение последних двух дней.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, находясь на месте российского удара в Дарницком районе Киева.
Встреча Умерова и Кушнера: что известно
Зеленский сообщил, что рассчитывает на визит Кушнера и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Украину.
— Им нужно приехать, чтобы посмотреть, понять, объяснить президенту, — заявил Зеленский.
При этом президент отметил, что внимание США сейчас больше сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке.
— Мы благодарны за их позицию, что они хотят помочь. Но нам нужно больше, чем просто слова, — подчеркнул глава государства.
Президент Украины также выразил надежду на встречу с Трампом на полях саммита НАТО, который на следующей неделе состоится в столице Турции Анкаре.
Ранее Владимир Зеленский говорил, что переговорный процесс между Украиной и Россией будет возобновлен.
По его мнению, следующие раунды могут пройти в другом формате, в частности с привлечением представителей европейских стран.
Во время саммита G7 в июне Дональд Трамп раскритиковал президента РФ Владимира Путина.
Он не исключил вероятность отказа от так называемых анкориджских договоренностей с Путиным.
Они предусматривают требования России по установлению контроля над украинским Донбассом в рамках потенциального мирного соглашения.