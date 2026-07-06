Президент США Дональд Трамп повідомив про успішний перебіг переговорів щодо припинення російсько-української війни та висловив сподівання, що це питання буде детально розглянуте під час майбутнього саміту НАТО в Анкарі.

Про це повідомляє Білий дім у понеділок, 6 липня.

Трамп про закінчення війни в Україні

Коментуючи поточну геополітичну ситуацію та дипломатичні зусилля, глава Білого дому зазначив, що закінчення війни значно ближче, ніж вважає більшість людей.

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За словами Трампа, лідери обох країн, які перебувають у стані війни, зацікавлені у завершенні бойових дій.

– Я думаю, що ми підходимо набагато ближче, ніж люди усвідомлюють, і президент Путін хоче, щоб це закінчилося, я вам це скажу дуже рішуче, і президент Зеленський насправді хоче, щоб це закінчилося зараз, і ми їдемо на саміт НАТО, і ми будемо говорити про це, і я думаю, що ми цього досягнемо, досягнемо, щоб це скінчилось, – заявив Трамп.

Американський президент наголосив на необхідності якнайшвидшого врегулювання війни, пославшись на різке зростання кількості загиблих на фронті.

За його словами, два місяці тому у війні загинули 25 тис. людей, а протягом минулого місяця кількість жертв досягла рекордного показника – 36 тис. осіб.

Трамп також звернув увагу на роль сучасних технологій у війні, зазначивши, що безпілотники суттєво змінили характер бойових дій та вплинули на рівень втрат серед військових.

– Це технологія дронів. Хто б міг подумати, що дрони стануть машинами для вбивства? Це дивовижно: ти ховаєшся за деревом, а воно летить і дістає тебе. Я бачив сцени, які не хотів бачити, і я не хочу, щоб ви їх бачили. Ви чуєте про всі ці різні жахливі війни, але ця справді жахлива, – зауважив лідер США.

Нагадаємо, після атаки РФ на Київ 2 липня президент Володимир Зеленський говорив, що міністр оборони Рустем Умєров та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер проводили переговори протягом двох днів.

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