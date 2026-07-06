В четверг, 30 июня, во время выполнения боевой задачи по перехвату вражеских беспилотников погиб экипаж вертолета Ми-8 16 отдельной бригады армейской авиации в Бродах.

Об этом сообщил Бродовский городской совет.

Гибель экипажа Ми-8: что известно

Свой последний бой провели командир экипажа, капитан Юрий Ворон, летчик-штурман, майор Валентин Мукшинов, бортовой техник, старший лейтенант Богдан Хмиль и воздушный стрелок, младший сержант Михаил Деряга.

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В горсовете отметили, что военные до последнего выполняли свой долг: защищали украинское небо, прикрывали пехоту, поддерживали боевые подразделения и спасали жизни украинских воинов.

Что известно о погибших военных

Юрий Ворон был старшим пилотом вертолетной группы 16 отдельной бригады армейской авиации Броды. С начала полномасштабного вторжения он совершил десятки боевых вылетов. Был награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, орденом Даниила Галицкого и другими наградами.

Валентин Мукшинов служил старшим штурманом-летчиком вертолетной эскадрильи. Выполнял боевые задачи на разных оперативных направлениях и был полным кавалером ордена За мужество.

Богдан Хмиль был бортовым авиационным техником вертолетной группы. С марта 2022 года служил в 16 отдельной бригаде армейской авиации в Бродах и неоднократно выполнял боевые задания в составе экипажа.

Михаил Деряга служил старшим воздушным стрелком вертолетной группы. В составе экипажа выполнял боевые задачи по защите воздушного пространства Украины, был награжден орденом За мужество III степени.

Прощание с погибшими защитниками состоится 7 июля в Бродах. В 9:30 на Аллее Героев жители встретят кортеж, после чего в храме Воздвижения Честного Животворящего Креста отслужат прощальную службу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 594-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Бродовский городской совет

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