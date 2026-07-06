В ночь на 6 июля российские войска совершили масштабную комбинированную атаку на Украину, применив одновременно ракеты различных типов и сотни ударных беспилотников. Основной целью массированного удара стал Киев.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

Атака на Украину 6 июля

По данным военных, с 18:00 5 июля противник применил в общей сложности 419 средств воздушного нападения. Среди них — 68 ракет различных типов и 351 ударный беспилотник типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны-имитаторы Пародия.

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В частности, Россия выпустила:

6 противокорабельных ракет 3М22 Циркон/Оникс;

23 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;

33 крылатые ракеты Х-101;

6 крылатых ракет Калибр;

351 ударный БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны-имитаторы Пародия.

К отражению воздушного нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 украинская противовоздушная оборона уничтожила 363 воздушные цели. Среди них — 37 крылатых ракет, в том числе 31 ракета Х-101 и шесть ракет Калибр, а также 326 беспилотников различных типов.

В то же время в Воздушных силах сообщили, что зафиксировано попадание 29 баллистических и противокорабельных ракет, а также 18 ударных беспилотников в 34 точках. Кроме того, падение обломков сбитых дронов зафиксировано еще в 16 точках.

В Воздушных силах предупреждают, что в украинском небе остаются несколько вражеских ударных беспилотников.

По данным городских властей Киева, в результате ночной атаки в столице погибли 11 человек, по меньшей мере 60 получили ранения. Повреждены многие многоквартирные дома.

В Киевской области в результате российской атаки погиб один человек. Разрушения зафиксированы в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. В Вишневом продолжается ликвидация последствий.

Источник : Повітряні сили ЗСУ

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