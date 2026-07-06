Цирконы, Калибры и сотни Шахедов: как силы ПВО отразили ночную массированную атаку
- Россия выпустила по Украине 419 ракет и дронов.
- Основной удар пришелся на Киев.
- Силы противовоздушной обороны сбили 363 цели.
В ночь на 6 июля российские войска совершили масштабную комбинированную атаку на Украину, применив одновременно ракеты различных типов и сотни ударных беспилотников. Основной целью массированного удара стал Киев.
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.
Атака на Украину 6 июля
По данным военных, с 18:00 5 июля противник применил в общей сложности 419 средств воздушного нападения. Среди них — 68 ракет различных типов и 351 ударный беспилотник типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны-имитаторы Пародия.
В частности, Россия выпустила:
- 6 противокорабельных ракет 3М22 Циркон/Оникс;
- 23 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;
- 33 крылатые ракеты Х-101;
- 6 крылатых ракет Калибр;
- 351 ударный БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны-имитаторы Пародия.
К отражению воздушного нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 украинская противовоздушная оборона уничтожила 363 воздушные цели. Среди них — 37 крылатых ракет, в том числе 31 ракета Х-101 и шесть ракет Калибр, а также 326 беспилотников различных типов.
В то же время в Воздушных силах сообщили, что зафиксировано попадание 29 баллистических и противокорабельных ракет, а также 18 ударных беспилотников в 34 точках. Кроме того, падение обломков сбитых дронов зафиксировано еще в 16 точках.
В Воздушных силах предупреждают, что в украинском небе остаются несколько вражеских ударных беспилотников.
По данным городских властей Киева, в результате ночной атаки в столице погибли 11 человек, по меньшей мере 60 получили ранения. Повреждены многие многоквартирные дома.
В Киевской области в результате российской атаки погиб один человек. Разрушения зафиксированы в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. В Вишневом продолжается ликвидация последствий.