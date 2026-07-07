Білорусь, схоже, врахувала українські попередження, тож наразі загроз з боку цієї країни для нас немає.

Буданов оцінив загрози з боку Білорусі

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю РБК-Україна заявив, що станом на зараз не бачить загроз із боку Білорусі, зокрема щодо можливого наступу на землі.

За словами Буданова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, судячи з усього, почув застереження України.

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— Я більш спокійно б відносився до питання Білорусі. Не треба нам робити ще одного ворога. Я не в тому сенсі, що ми самі щось там ескалюємо, ні. Але в принципі мати ще одного ворога і ще одну зону бойових дій нам точно не вигідно. Те, що вони нас почули – це дуже правильний крок, – додав Буданов.

Він наголосив, що не бачить сенсу для самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка вступати у війну проти України, адже такий сценарій для Білорусі завершився б крахом.

— Війна з Україною для них завершиться крахом. Тому що з одного боку Росія, яка буде душити в братських обіймах і задушить в таких умовах до кінця. І вони це чудово знають. З іншого боку Україна, яка, скажімо так, щось може, — заявив Буданов.

Очільник української розвідки додав, що станом на момент розмови не бачить якихось загроз із боку Білорусі.

— Станом на зараз, на момент розмови, загроз якихось, я не кажу тільки про наступ на землі, я не бачу., — підсумував він.

Нагадаємо, 19 червня Володимир Зеленський звернувся до Олександра Лукашенка із вимогою демонтувати ретранслятори, які Росія використовує для наведення БпЛА.

Президент України попередив, якщо ця вимога не буде виконана протягом тижня, Сили оборони ліквідують це обладнання.

24 червня Зеленський повідомив, що на кордоні з Білоруссю припинили роботу ретранслятори.

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